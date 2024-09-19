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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

По делу о стрельбе в Москве арестован офицер «Ахмата»

17:55 679

Басманный суд Москвы арестовал бойца ММА Умара Чичаева по делу о стрельбе у офиса Wildberries. Сейчас суд проводит заседания по избранию меры пресечения для нескольких обвиняемых по этому делу.

Уроженец Чечни Чичаев, перед тем как суд закрыл заседание для прессы, успел сказать журналистам, что служит «заместителем командира» в полку «Ахмат», сообщили российские СМИ. Позже стало известно, что Чичаев служит замкомандира взвода ОМОН в «Ахмат-1».

Он обвиняется по статьям об убийстве двух и более человек, покушении на убийстве, незаконном хранении оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.

Адвокат Чичаева рассказал, что его подзащитный во время задержания получил огнестрельное ранение. В суде он был с перебинтованной головой.

Российские СМИ сообщают, что суд арестовал 10 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberriеs.

Накануне Басманный суд арестовал шестерых фигурантов дела о стрельбе на входе в офис компании, расположенный недалеко от Кремля. Когда суд будет решать вопрос об аресте сооснователя Wildberriеs Владислава Бакальчука, неизвестно.

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