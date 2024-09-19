Региональные игроки создают в Баку единый альянс стран Срединного коридора

19-20 сентября в Баку прошло консультативное совещание руководителей железнодорожных администраций по созданию Международной ассоциации «Евразийский транспортный маршрут» (ЕТМ). Как сообщает haqqin.az, в заседании приняли участие представители железнодорожных администраций Азербайджана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Китая и Австрии. Туркменская сторона присоединилась к этому мероприятию в онлайн-формате.

Участники обсудили ключевые вопросы, связанные с учреждением ЕТМ, формированием рабочих групп и развитием маршрута. Среди тем обсуждения были цифровизация, коммерция, маркетинг, коммуникация, логистика, необходимые для деятельности ассоциации нормативно-правовые акты и инфраструктурные проекты. Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Ровшан Рустамов в своем выступлении подчеркнул, что с увеличением объемов грузоперевозок между Китаем и Европой продолжают развиваться глобальные логистические рынки. Он отметил, что в связи с ожидающимся дальнейшим ростом объема грузоперевозок есть необходимость в новой инфраструктуре и диверсификации транспортных путей.

«На восточной стороне Каспия формируется новая ветвь Срединного коридора, которая проходит через территории Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Каспийского моря, Азербайджана, Грузии и Турции, охватывая железнодорожные, автомобильные и морские пути и компоненты дорожной инфраструктуры. Для повышения привлекательности и конкурентоспособности этого мультимодального маршрута, эффективной организации координации вдоль маршрута и развития его в целом появилась необходимость в создании коллегиального органа - ассоциации», - отметил Р. Рустамов. По его словам, наряду с линией БТК работы ведутся на западной стороне Каспия, где развивается железнодорожная линия Баку – Нахчыван - Карс как еще одна ветвь Срединного коридора. Параллельно ожидается, что в результате соединения Срединного коридора с коридором Север-Юг расширятся транзитные возможности как самого Азербайджана, так и его партнеров, заметил председатель АЖД. «Что касается восточной стороны Каспия, то грузы в настоящее время перевозятся автомобильным транспортом из Кашгарской области Китая через Кыргызстан с подключением к железной дороге в городе Андижан (Узбекистан). Недавно между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном была достигнута договоренность о строительстве железнодорожной линии на этом участке. Работы планируется завершить в ближайшие годы. Эта новая железнодорожная линия откроет новые возможности и для других стран региона - Таджикистана, Туркменистана, Афганистана и Пакистана. Это также может способствовать соединению Срединного коридора с Трансафганским маршрутом, расширяя возможности транспортных связей», - добавил Р. Рустамов. Председатель АЖД отметил, что для повышения эффективности операций, более быстрых и безопасных перевозок на новом маршруте необходимо проводить структурированную работу, развивать концепцию коридора, формировать тарифную политику, изучать и применять возможности цифровых решений в Срединном коридоре.

Зуфар Нарзуллаев, председатель правления АО «Узбекистон темир йуллари», поддержал инициативу, отметив растущий интерес европейских стран к рынкам Центральной Азии, особенно к рынку Узбекистана, который в свою очередь также проявляет интерес к грузоперевозкам по Евразийскому транспортному маршруту.

Уфук Ялчин, генеральный директор и председатель правления компании TCDD Taşımacılık государственных железных дорог Турции, выразил уверенность в том, что модернизированная линия Баку-Тбилиси-Карс значительно увеличит объемы перевозок по Срединному коридору, подчеркнув большой потенциал грузоперевозок по Евразийскому транспортному маршруту.

Янг Бин, президент Китайской железнодорожной контейнерной транспортной корпорации (CRCT), отметил, что Китай намерен поддержать увеличение грузоперевозок по Срединному коридору. Он подчеркнул, что участие CRCT в совместном предприятии Middle Corridor Multimodal Ltd. повысит объемы грузоперевозок по этому маршруту.

Первый заместитель начальника пути Государственного унитарного предприятия «Таджикские железные дороги» Сорбон Гулахмадов и заместитель генерального директора Государственного предприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» Дастан Усубакунов также выразили готовность поддержать развитие Срединного коридора, отметив важность нового проекта железной дороги Узбекистан – Кыргызстан - Китай, который укрепит позиции ЕТМ. В то же время грузы, доставляемые по автомобильной дороге Таджикистан - Китай, могут перевозиться по железной дороге из Таджикистана в западном направлении по Евразийскому транспортному маршруту.

Руководитель по связям с Евразией - Центральной Азией Австрийских федеральных железных дорог, в которые входит Rail Cargo, вторая по величине грузовая компания Европейского Союза, госпожа Энико Гьёрфи отметила готовность австрийских компаний в перевозке грузов по коридору Восток-Запад, в том числе и по БТК. По ее словам, это приведет к увеличению перевозок грузов по Срединному коридору, что усилит связь Европы и Китая. В этом направлении уже начато эффективное сотрудничество между железнодорожными администрациями Австрии и Азербайджана. После выступлений представители железнодорожных администраций обсудили учредительный протокол и устав новой ассоциации. Затем представители АЖД представили презентации на темы «Диагностический отчет: трудности и препятствия», «Цифровизация маршрута» и «Международный маршрут и устойчивое развитие: новые горизонты».