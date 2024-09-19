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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

Германия вернет Мамедова стране-производителю

18:08 356

Гражданин Азербайджана Аллахверди Мирза оглу Мамедов, обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки, мошенничестве, фальсификации официальных документов и попытке организации незаконной миграции, будет экстрадирован из Германии в Азербайджан.

Как заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции Мамедова было удовлетворено компетентными органами Германии:

"Аллахверди Мамедов был объявлен в международный розыск за мошенничество, подстрекательство к даче взятки, фальсификацию официального документа и попытку организации незаконной миграции, а также уклонение от следствия. В настоящее время принимаются необходимые меры для того, чтобы обвиняемый был доставлен в нашу страну".

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