Kapital Bank предлагает нефтяникам специальные условия

20 сентября, в честь Дня нефтяника, первый банк страны Kapital Bank снова предлагает нефтяникам уникальную возможность. Нефтяники могут получить кредит на сумму до 50 000 манатов на срок до 59 месяцев по ставке от 10.9%.

Заявку на кредит можно оформить онлайн через мобильное приложение Birbank, на сайтах birbank.az или kapitalbank.az, а также обратившись в любое отделение Kapital Bank. Обратите внимание, что данное предложение доступно также для тех, у кого есть кредитные обязательства в других банках, а также для лиц, получающих заработную плату.

Для получения более подробной информации о кредитных условиях и подачи заявки:

Kapital Bank, являющийся первым банком страны, входит в состав PAŞA Holding и обладает крупнейшей сетью филиалов в Азербайджане — 118 филиалов и 53 отделения, предоставляя услуги своим клиентам. Для получения более подробной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://kapitalbank.az, обратиться в Центр обслуживания клиентов по номеру 196 или зайти на страницы банка в различных социальных сетях. Для оформления заказа на наличный кредит — https://kbl.az/prgtk, для заказа карты Birbank — https://kbl.az/prcrc.