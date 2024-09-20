USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
Новость дня
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

Kapital Bank предлагает нефтяникам специальные условия

18:40 542

20 сентября, в честь Дня нефтяника, первый банк страны Kapital Bank снова предлагает нефтяникам уникальную возможность. Нефтяники могут получить кредит на сумму до 50 000 манатов на срок до 59 месяцев по ставке от 10.9%.

Заявку на кредит можно оформить онлайн через мобильное приложение Birbank, на сайтах birbank.az или kapitalbank.az, а также обратившись в любое отделение Kapital Bank. Обратите внимание, что данное предложение доступно также для тех, у кого есть кредитные обязательства в других банках, а также для лиц, получающих заработную плату.

Для получения более подробной информации о кредитных условиях и подачи заявки:

Kapital Bank, являющийся первым банком страны, входит в состав PAŞA Holding и обладает крупнейшей сетью филиалов в Азербайджане — 118 филиалов и 53 отделения, предоставляя услуги своим клиентам. Для получения более подробной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://kapitalbank.az, обратиться в Центр обслуживания клиентов по номеру 196 или зайти на страницы банка в различных социальных сетях. Для оформления заказа на наличный кредит — https://kbl.az/prgtk, для заказа карты Birbank — https://kbl.az/prcrc.

Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
19:41 4645
Рубен Варданян обратился из Баку к Пашиняну: «Готов ответить на любой вопрос…»
Рубен Варданян обратился из Баку к Пашиняну: «Готов ответить на любой вопрос…» все еще актуально
15:52 7413
Зеленский собирается «поставить точку» в войне с Россией
Зеленский собирается «поставить точку» в войне с Россией
20:43 2011
Эрдоган хочет встретиться с Харрис
Эрдоган хочет встретиться с Харрис
20:32 950
Азербайджан и консорциум во главе с BP подписали соглашение
Азербайджан и консорциум во главе с BP подписали соглашение
20:23 1619
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
19:05 2706
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа... все еще актуально
14:32 6639
Алиев: Скоро в Ханкенди откроют медицинский факультет
Алиев: Скоро в Ханкенди откроют медицинский факультет
19:14 1462
Алиев: Западные политики говорят, что Азербайджан захватил Карабах! Представляете?!
Алиев: Западные политики говорят, что Азербайджан захватил Карабах! Представляете?!
18:54 3081
Напряженность между Ираном и Россией нарастает. Соратник Раиси обвиняет
Напряженность между Ираном и Россией нарастает. Соратник Раиси обвиняет наш обзор; все еще актуально
13:50 6496
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно фото
16:31 5110

ЭТО ВАЖНО

Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
19:41 4645
Рубен Варданян обратился из Баку к Пашиняну: «Готов ответить на любой вопрос…»
Рубен Варданян обратился из Баку к Пашиняну: «Готов ответить на любой вопрос…» все еще актуально
15:52 7413
Зеленский собирается «поставить точку» в войне с Россией
Зеленский собирается «поставить точку» в войне с Россией
20:43 2011
Эрдоган хочет встретиться с Харрис
Эрдоган хочет встретиться с Харрис
20:32 950
Азербайджан и консорциум во главе с BP подписали соглашение
Азербайджан и консорциум во главе с BP подписали соглашение
20:23 1619
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
19:05 2706
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа... все еще актуально
14:32 6639
Алиев: Скоро в Ханкенди откроют медицинский факультет
Алиев: Скоро в Ханкенди откроют медицинский факультет
19:14 1462
Алиев: Западные политики говорят, что Азербайджан захватил Карабах! Представляете?!
Алиев: Западные политики говорят, что Азербайджан захватил Карабах! Представляете?!
18:54 3081
Напряженность между Ираном и Россией нарастает. Соратник Раиси обвиняет
Напряженность между Ираном и Россией нарастает. Соратник Раиси обвиняет наш обзор; все еще актуально
13:50 6496
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно фото
16:31 5110
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться