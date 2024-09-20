Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы»
Глава пресс-службы ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что вместе с Ибрагимом Акилом, который занимал третий номер в иерархии «Хезболлы», ликвидирована верхушка «Радвана», элитного подразделения «Хезболлы».
Отмечается, что командный состав собрался на совещание в подземном бункере, расположенном в центре многолюдного жилого квартала в Бейруте. В пресс-службе ЦАХАЛ пояснили, что речь идет о командирах, которые должны были возглавить вторжение на территорию Израиля. Этот план был известен под названием «День захвата Галилеи».
По словам главы Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Герци Халеви, «командиры «Хезболлы», которых мы уничтожили сегодня, годами планировали операцию, подобную «7 октября», на северной границе. Они не смогли спрятаться от нас, как не сможет скрыться любой, кто угрожает безопасности граждан государства Израиль».
В ЦАХАЛ сообщили, что Акил руководил военными операциями «Хезболлы», был исполняющим обязанности командира элитного подразделения в составе ливанской группировки «Радван» и руководил планом вторжения в Галилею на севере Израиля.
США назначили награду в $7 млн за информацию о местонахождении Акила.
* * * 19:55
Армия Израиля подтвердила ликвидацию третьего человека в «Хезболле», главы оперативного штаба организации Ибрагима Акила. В атаке вместе с Акилом были ликвидированы высшие оперативники и начальство элитного спецподразделения «Радван».
При этом иранское информационное агентство «Тасним» опровергает сообщения об убийстве заместителя командующего иранскими силами «Кудс» Мохаммада Резы.
* * * 19:25
При атаке на Бейрут убит бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Мохаммед Реза, заместитель командующего силами «Кудс», передает Sky News.
Он был убит вместе с Ибрагимом Акилом и еще 10 высокопоставленными главарями сил «Радвана» (коммандос «Хезболлы»).
* * * 18:37
Израильские военные нанесли удар по столице Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по Бейруту», - говорится в сообщении. Подробности не приводятся.
«На данный момент изменений в оборонительных указаниях тылового командования [для гражданского населения в Израиле] нет. Мы сообщим, если будут какие-либо изменения. Подробности последуют», - добавили в пресс-службе.
Целью удара израильских военных был Ибрагим Акил — командующий операциями и один из ключевых лидеров группировки, сообщает Армейское радио Израиля. Акиль был назначен на место убитого 30 июля Фуада Шокра, который был начальником оперативного штаба шиитской милиции. Власти США ранее объявили награду в $7 млн за информацию о нем, поскольку, по данным Вашингтона, он был причастен к захвату заложников в Ливане, среди которых были американцы, и взрыву в посольстве США в Бейруте в 1980-е.
Al Jazeera сообщает, что дым поднимается над южным пригородом ливанской столицы Дахия, где предположительно расположены объекты шиитской группировки «Хезболла». Ливанский телеканал Al Mayadeen также сообщает, что взрывы прогремели в южном пригороде столицы после того, как израильский беспилотный летательный аппарат выпустил ракеты.
Телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщил, что два жилых дома были разрушены при атаке израильской авиации по пригороду ливанской столицы. По данным представителей гражданской обороны Бейрута, слова которых привел телеканал, «бригады спасателей направились на место ракетного удара, где в результате взрывов были разрушены два жилых дома». Указывается, что спасатели приступили к поискам людей, которые могли оказаться под завалами разрушенных зданий.
Некоторое время назад исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абьяд сообщил, что в результате удара израильских ВВС по южному пригороду ливанской столицы Дахия по меньшей мере три человека погибли, еще 17 получили ранения. Он не исключил, что число жертв может возрасти, поскольку несколько человек доставлены в больницы в крайне тяжелом состоянии.