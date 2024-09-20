Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы»

Глава пресс-службы ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что вместе с Ибрагимом Акилом, который занимал третий номер в иерархии «Хезболлы», ликвидирована верхушка «Радвана», элитного подразделения «Хезболлы».

Отмечается, что командный состав собрался на совещание в подземном бункере, расположенном в центре многолюдного жилого квартала в Бейруте. В пресс-службе ЦАХАЛ пояснили, что речь идет о командирах, которые должны были возглавить вторжение на территорию Израиля. Этот план был известен под названием «День захвата Галилеи».

По словам главы Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Герци Халеви, «командиры «Хезболлы», которых мы уничтожили сегодня, годами планировали операцию, подобную «7 октября», на северной границе. Они не смогли спрятаться от нас, как не сможет скрыться любой, кто угрожает безопасности граждан государства Израиль».

В ЦАХАЛ сообщили, что Акил руководил военными операциями «Хезболлы», был исполняющим обязанности командира элитного подразделения в составе ливанской группировки «Радван» и руководил планом вторжения в Галилею на севере Израиля.

США назначили награду в $7 млн за информацию о местонахождении Акила.