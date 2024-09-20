USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
Новость дня
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

Обещанного три года ждут

18:44 1663

Иран в «ближайшее время» ответит Израилю на убийство 31 июля в Тегеране главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил руководитель канцелярии верховного лидера Мохаммад Мохаммади Гольпайегани.

«Ожидается, что ответ на этот шаг сионистского режима (имеется в виду Израиль) будет дан в скором времени», – приводит слова Гольпайегани агентство IRNA.

Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
19:41 4652
Рубен Варданян обратился из Баку к Пашиняну: «Готов ответить на любой вопрос…»
Рубен Варданян обратился из Баку к Пашиняну: «Готов ответить на любой вопрос…» все еще актуально
15:52 7415
Зеленский собирается «поставить точку» в войне с Россией
Зеленский собирается «поставить точку» в войне с Россией
20:43 2015
Эрдоган хочет встретиться с Харрис
Эрдоган хочет встретиться с Харрис
20:32 952
Азербайджан и консорциум во главе с BP подписали соглашение
Азербайджан и консорциум во главе с BP подписали соглашение
20:23 1622
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
19:05 2708
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа... все еще актуально
14:32 6640
Алиев: Скоро в Ханкенди откроют медицинский факультет
Алиев: Скоро в Ханкенди откроют медицинский факультет
19:14 1462
Алиев: Западные политики говорят, что Азербайджан захватил Карабах! Представляете?!
Алиев: Западные политики говорят, что Азербайджан захватил Карабах! Представляете?!
18:54 3085
Напряженность между Ираном и Россией нарастает. Соратник Раиси обвиняет
Напряженность между Ираном и Россией нарастает. Соратник Раиси обвиняет наш обзор; все еще актуально
13:50 6496
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно фото
16:31 5110

ЭТО ВАЖНО

Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
19:41 4652
Рубен Варданян обратился из Баку к Пашиняну: «Готов ответить на любой вопрос…»
Рубен Варданян обратился из Баку к Пашиняну: «Готов ответить на любой вопрос…» все еще актуально
15:52 7415
Зеленский собирается «поставить точку» в войне с Россией
Зеленский собирается «поставить точку» в войне с Россией
20:43 2015
Эрдоган хочет встретиться с Харрис
Эрдоган хочет встретиться с Харрис
20:32 952
Азербайджан и консорциум во главе с BP подписали соглашение
Азербайджан и консорциум во главе с BP подписали соглашение
20:23 1622
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
19:05 2708
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа... все еще актуально
14:32 6640
Алиев: Скоро в Ханкенди откроют медицинский факультет
Алиев: Скоро в Ханкенди откроют медицинский факультет
19:14 1462
Алиев: Западные политики говорят, что Азербайджан захватил Карабах! Представляете?!
Алиев: Западные политики говорят, что Азербайджан захватил Карабах! Представляете?!
18:54 3085
Напряженность между Ираном и Россией нарастает. Соратник Раиси обвиняет
Напряженность между Ираном и Россией нарастает. Соратник Раиси обвиняет наш обзор; все еще актуально
13:50 6496
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно фото
16:31 5110
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться