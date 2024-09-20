Обещанного три года ждут
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Иран в «ближайшее время» ответит Израилю на убийство 31 июля в Тегеране главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил руководитель канцелярии верховного лидера Мохаммад Мохаммади Гольпайегани.
«Ожидается, что ответ на этот шаг сионистского режима (имеется в виду Израиль) будет дан в скором времени», – приводит слова Гольпайегани агентство IRNA.
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