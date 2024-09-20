В Госдуме назвали российскую армию «бандой уголовников»

Российская армия становится похожа на «банду уголовников» после набора в ряды Вооруженных сил тех, кто совершил уголовное преступление, заявил депутат Госдумы от КПРФ Ренат Сулейманов.

«Мы почему армию свою превращаем в какую-то банду батьки Махно из преступников, уголовников и так далее. Вообще говоря, принцип комплектования нашей армии — это гражданский долг, почетная обязанность. А сегодня мы набираем какие-то маргинальные элементы и пытаемся из этого конструировать наши Вооруженные силы», — сказал Сулейманов в ходе обсуждения законопроекта об освобождении от уголовной ответственности лиц, подписавших контракт с Минобороны.

По его словам, российские власти создали и продолжают создавать легальные способы ухода от уголовного наказания. «И некоторые люди этим способом уже пользуются: совершил преступление, подписал контракт, ушел от уголовной ответственности», — отметил депутат.

Несмотря на эти возражения, депутаты Госдумы большинством голосов приняли в первом чтении законопроект, дающий право подсудимым избегать уголовного наказания в обмен на отправку на фронт в Украине.

Законопроект был внесен в Госдуму Верховным судом РФ в августе. В статье 78.1 Уголовного кодекса РФ предлагалось предусмотреть возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного разбирательства для обвиняемых, призванных на военную службу или заключивших контракт. Законопроект был поддержан комитетом нижней палаты парламента и российским правительством.