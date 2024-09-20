Алиев: Западные политики говорят, что Азербайджан захватил Карабах! Представляете?!

Глава государства, в частности, сказал, что «продолжавшаяся всего несколько часов операция завершилась полной победой азербайджанской армии. Более чем 15-тысячный военный контингент армии Армении оказался в абсолютно парализованном состоянии, и через несколько часов мы уже начали обсуждать с ними условия капитуляции. Сейчас говорят, что операция продолжалась 23 часа. Да, общий процесс продолжался 23 часа. Но военная часть этого процесса продолжалась всего несколько часов. Все это еще раз демонстрирует мощь нашего государства, волю нашего народа, воспитание, способности молодого поколения. Вторая Карабахская война и антитеррористическая операция позволили Азербайджану восстановить не только международное право, но и свое национальное достоинство».

Президент Алиев в своем вступлении отметил также, что «практически все крупные силы, все они, хотели сделать эту оккупацию вечной. Никто не хотел, чтобы наш народ избавился от этой оккупации. То есть они хотели постоянно держать нас под давлением, постоянно использовать эту оккупацию как фактор влияния, обеспечить свои интересы и, в конечном итоге, заставить нас смириться с этой ситуацией».

«В период оккупации гости из разных столиц неоднократно заявляли, что военного решения этого вопроса, этого конфликта не существует. Возможно, и вы помните: был такой тезис – военного решения этого нет, надо решить мирным путем. В то время еще не говорили «Первая Карабахская», но заявляли, что результаты Карабахской войны тоже следует учитывать. То есть, с чем они хотели нас заставить смириться?! С поражением. Они хотели, чтобы наш народ смирился с этим поражением», - сказал глава азербайджанского государства.

«Другой тезис состоял в том, что надо начать сотрудничество с Арменией. По линии неправительственных организаций проводились различные семинары. И некоторые из наших, кто продался иностранным кругам, ездили на эти тренинги, миловались с армянами, сговаривались, объединялись и организовывали совместные собрания. О каких контактах с кровожадным врагом, совершившим Ходжалинский геноцид и уничтожившим все наши города и села в Карабахском регионе, могла идти речь? Но цель тех, кто хотел сделать эту оккупацию вечной, и заключалась в том, чтобы будущее поколение, молодое поколение больше не захотело войны, чтобы мы помирились с Арменией, а оккупация сохранилась. Мы, азербайджанский народ, разрушили все эти планы, разгромили их. Именно поэтому по сей день нас необоснованно обвиняют, на нас оказывают давление», - сказал президент Азербайджана.

Глава государства также заявил, что «каждое утро я знакомлюсь с прессой, в том числе со статьями об Азербайджане, публикуемыми в разных уголках мира. Сегодня рано утром я вижу, сколько необоснованных обвинений выдвигается против нас. Причем политики и высокопоставленные лица различных стран Запада, официальные представители некоторых стран используют неприемлемые выражения, дескать, Азербайджан захватил Карабах. То есть это верх двуличия, лицемерия. Как страна может захватить собственную землю?! Наша война была освободительной войной. Те, кто это говорит, и те, кто выдвигает против нас обвинения, тоже прекрасно знают это. Просто, двойные стандарты, двуличие, лицемерие, исламофобия и враждебность к нашему народу – мы никогда не должны забывать об этом и молодое поколение должно это знать. Потому что вы, естественно, не пережили те годы и изучаете историю по книгам».