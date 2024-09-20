Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму

«Есть два источника воспитания – семья и учитель. К счастью, в Азербайджане преобладают семейные ценности, и так должно быть всегда. Наши традиции диктуют это». Так сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с преподавателями и студентами Карабах ского университета в Ханкенди.

В то же время, отметил глава государства, «в некоторых западных странах семейные ценности обрели абсолютно уродливую форму, что справедливо вызывает у каждого из нас чувство отвращения. Поэтому семейные ценности и семейное воспитание должны быть защищены в первую очередь».

Президент Алиев указал в своей речи, что «учителя активно и эффективно работают для повышения знаний детей, молодежи, в то же время воспитания их в духе патриотизма. Вторая Карабахская война показала это. Молодые люди, никогда не видевшие Карабах, шли на смерть за Карабах, готовы были идти на смерть, они стали шехидами, были ранены. Но все же они не остановились, чтобы обеспечить эту Победу».