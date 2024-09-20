Алиев: Скоро в Ханкенди откроют медицинский факультет

«Это моя третья поездка сюда (в Ханкенди – ред.), и все поручения были даны, Министерство науки и образования вскоре приняло все необходимые меры. Можно сказать, что здание ( Карабах ского университета – ред.) было отстроено заново». Так сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на встрече с преподавателями и студентами Карабах ского университета в Ханкенди.

«Это здание было построено в советское время азербайджанскими архитекторами, строителями. Во время оккупации была проведена определенная работа по его арменизации. Эти признаки полностью стерты. Территория перед зданием открылась, разбит красивый парк. Был подготовлен мастер-план, то есть в предстоящие годы, наверное, в ближайшие три года будут построены новые учебные корпуса. Создано прекрасное общежитие, я сегодня ознакомился с ним», - сказал глава азербайджанского государства.

Ильхам Алиев указал, что «сюда с большим энтузиазмом стала приезжать молодежь, то есть студенты. Сейчас мне сообщили, что здесь 1200 студентов. Здесь есть студенты со всех регионов нашей страны. Студенты, набравшие высокие баллы, в том числе более 600 баллов, участвуют во встрече вместе с нами и приехали сюда с большим энтузиазмом. Сформирован и преподавательский состав. Знаю, что преподаватели также с большим энтузиазмом приступают к этой работе. Надеюсь, что Карабахский университет станет одним из наших ведущих университетов. Для этого есть все возможности».

«Согласно предоставленной сейчас информации, уже созданы шесть факультетов. В предстоящие годы будет создан и медицинский факультет. В Ходжалы будет действовать факультет аграрных наук, в Шуше – факультет туризма. То есть это будет университет, соединяющий несколько городов. Конечно, здесь будут учиться бывшие переселенцы, которые вернутся в Карабах, их дети, сюда будет приезжать молодежь со всех уголков нашей страны», - выразил уверенность президент Ильхам Алиев.