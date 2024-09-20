Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия

«В начале ХХ века против нашего народа были предприняты новые враждебные шаги. В 1923 году в Азербайджане, Карабах е, без какого-либо основания была создана «Нагорно- Карабах ская автономная область» в составе Азербайджанской Советской Социалистической Республики. Эта область была подчинена центру Советского Союза. Таким образом, был сделан следующий шаг для того, чтобы отделить этот регион от Азербайджана. За три года до этого у нас совершенно необоснованно отобрали Зангезур, то есть Западный Зангезур. Сделали это в ноябре 1920 года, через несколько месяцев после падения Азербайджанской Демократической Республики. А в 1923 году под нас подложили еще одну бомбу с часовым механизмом, после чего здесь стала проводиться политика массовой арменизации».

По словам президента Алиева, «советское правительство намеренно переселяло сюда армян из различных мест, в том числе из Армении, чтобы увеличить численность армян здесь, то есть в рамках тогдашней автономной области. В то же время не было должной реакции на существовавшие здесь сепаратистские тенденции. Однако после прихода к власти в 1969 году великого лидера Гейдара Алиева здесь были уничтожены все логова сепаратистов и создана стабильность. В бывшей «Нагорно-Карабахской автономной области» численность азербайджанцев увеличилась с 9 почти до 30 процентов. Была проложена железная дорога, чтобы азербайджанцы могли быстрее приезжать сюда из различных регионов. В Ханкенди был построен железнодорожный вокзал, созданы крупные инфраструктурные объекты – Сарсангское, Суговушанское водохранилища. При том, что в период оккупации армяне лишили нас и воды. Было создано несколько предприятий, и работающие там азербайджанцы приезжали из различных регионов, в том числе из Карабахского региона».

«Однако, - сказал Ильхам Алиев, - после того, как в 1987 году Гейдара Алиева отправили в отставку, сепаратисты вновь подняли голову, и на этот раз это дорого обошлось нашему народу. Возможно, молодежь не знает и того, что через две недели после отставки Гейдара Алиева советский армянский ученый опубликовал во французской газете Humanite статью о том, что «Нагорно-Карабахская автономная область» должна быть исключена из состава Азербайджана и присоединена к Армении. Всего через две недели, - Гейдар Алиев уже не был у власти, - здесь, в Ханкенди, и в Армении сразу же началось движение, были созданы различные организации». Глава государства отметил, что «центральное правительство, то есть руководство Советского Союза, относилось к этому равнодушно. Оно даже, как говорится, стимулировало сепаратистов, армянских националистов, подстрекая их к большей активности. Была поставлена задача отделить Нагорный Карабах от Азербайджана. К сожалению, тогдашнее руководство Азербайджана продемонстрировало слабость, трусость, а в некоторых случаях и предательство. И в конце 1980-х, и в начале 1990-х годов мы теряли земли в результате предательства, трусости как коммунистической власти, так и правления Народного фронта».

Ильхам Алиев напомнил и тот факт, что «азербайджанцы были изгнаны из Ханкенди, после этого, через четыре месяца после провозглашения независимости - в феврале 1992 года, был совершен Ходжалинский геноцид, в мае 1992 года были оккупированы Шуша, Лачин, в апреле 1993 года - Кельбаджар. Таким образом, если вы посмотрите на карту, то увидите, что большой регион вышел из-под контроля, и фактически была создана географическая связь между Арменией и Карабахским регионом. Вот такой была наша история».