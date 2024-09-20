МАГАТЭ требует от России вернуть Украине Запорожскую АЭС

На генеральной конференции МАГАТЭ, которая проходит с 16 по 20 сентября в Вене, принята резолюция «Ядерная безопасность, защита и гарантии в Украине».

В ней говорится, что агентство «призывает к срочному выводу всего несанкционированного военного и другого персонала с украинской Запорожской АЭС и к немедленному возвращению станции под полный контроль компетентных украинских властей», передает BBC.

До момента возвращения ЗАЭС под контроль Украины, говорится в документе, от России требуется обеспечить МАГАТЭ неограниченный доступ ко всем объектам и информации на станции.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС вскоре после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. АЭС с тех пор не вырабатывает электроэнергию, но ей самой требуется постоянная подача электричества для охлаждения одного из реакторов, который не полностью отключен от сети.

Периодически станция подвергается обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга.