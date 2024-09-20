Азербайджан и консорциум во главе с BP подписали соглашение

В пятницу, 20 сентября, в Баку акционеры проекта разработки блока месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ) подписали второе приложение к действующему соглашению о разделе продукции (PSA) от сентября 2017 года, предусматривающее добычу газа с глубокозалегающих пластов данного блока (deep-gas), говорится в сообщении BP.

Согласно подписанному документу, на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» предусматривается разведка, оценка, разработка и добыча свободных запасов природного газа. Новый документ будет в силе так же, как и PSA, до 2049 года. Долевое участие сторон по проекту deep-gas с блока АЧГ соответствует долям акционеров проекта по действующему контракту.

BP отмечает значительные запасы свободного природного газа месторождения АЧГ - до 4 трлн кубофутов.

Новое соглашение было подписано на мероприятии, посвященном Дню нефтяника и 30-летию подписания «Контракта века». В мероприятии приняли участие президент SOCAR Ровшан Наджаф, исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл, региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс и руководители высшего уровня компаний-партнеров АЧГ.

Также сообщается, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и британская BP подписали меморандум о взаимопонимании по двум блокам в азербайджанском секторе Каспийского моря. В документе отмечается намерение британской компании присоединиться к соглашениям по разведке и разработке двух нефтегазоконденсатных блоков в азербайджанском секторе Каспия.

Первый блок охватывает нефтяное месторождение «Карабах», что в 120 км к востоку от Баку, в 20-25 км от месторождения «Гюнешли» на глубине воды 150-200 метров. В настоящее время SOCAR владеет 100%-ной долей в этом проекте.

Второй блок – «Ашрафи - Дан Улдузу – Айпара» (ADUA) расположен в 90-110 км к северо-востоку от Баку на глубине воды от 80 до180 метров. В него входят уже открытые месторождения и разведочные структуры.

В настоящее время SOCAR владеет 100%-ным долевым участием в СРП.

SOCAR и BP также подписали меморандум о взаимопонимании, подтверждающий их намерение изучить потенциальные возможности сотрудничества в международных проектах нефтегазового upstream (разведка и добыча) с целью повышения безопасности энергоснабжения.