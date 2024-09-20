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Лавров согласен с Трампом

20:28 902

Глава МИД РФ Сергей Лавров согласен с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который назвал вводимые Вашингтоном санкции губительными для доллара и американской экономики.

«Дональд Трамп прямо сказал, что санкции, которые вводит администрация Джо Байдена, используя возможности доллара как глобальной резервной валюты, губительны для американской экономики. Я с ним согласен. Более того, я с ним согласен не потому, что мне так хочется, а потому, что подавляющее большинство стран уже осторожно относятся к любым операциям в мировой экономике, где они будут зависеть от доллара», - заявил Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Российский министр подчеркнул, что, несмотря на сохранение зависимости от доллара многих экономик мира, риск этого явления уже осознали. «Зависимость сохраняется. Она огромная, в том числе у Китайской Народной Республики, у Индии, у большинства экономик мира. Зависимость уже осознали как явление, создающее риск для развития стран. Постепенно доллар заменяют переходом на расчет в национальных валютах», - сказал он.

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