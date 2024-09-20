Эрдоган хочет встретиться с Харрис

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет встретиться с вице-президентом США Камалой Харрис в преддверии Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая стартует на следующей неделе, сообщает Bloomberg.

По сведениям агентства, Харрис, претендующая на высший государственный пост от демократов на грядущих выборах в США, прибудет в Нью-Йорк в воскресенье для участия в мероприятии по сбору средств на свою предвыборную кампанию. Турецкий президент запросил встречу с Харрис и ждет ответа от ее команды. Эрдоган также открыт для встречи с кандидатом в вице-президенты США от демократов Тимом Уолцем, указывает агентство.

По данным Bloomberg, целью встречи президента Турции с демократами является сохранение уровня отношений с Соединенными Штатами.