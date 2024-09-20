Зеленский собирается «поставить точку» в войне с Россией

Украина намерена уже в этом году организовать второй саммит мира, который сможет поставить точку в войне, а не многоточие, заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, приехавшей в Киев, его слова приводит «Страна.ua».

«Мы заинтересованы в мире: мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит, который сможет поставить точку в этой войне. Именно такую точку, которая никогда не станет троеточием», — сказал Зеленский.

Президент Украины также сказал, что план победы сработает, если западные партнеры без промедления примут предложенные в нем решения в периоде с октября по декабрь. В частности, многое, по словам президента, зависит от решений США.

«Также от других союзников. Но там есть пункты, которые зависят именно от положительной воли и поддержки США», - заявил Зеленский.

По словам президента Украины, «плана Б» Украина не имеет, потому что «уже в нем находится»: «Я скажу честно, мы уже в «плане Б». Мы в нем живем, боремся. У нас никогда не было «плана А». Потому что «план А» был в том, чтобы не допустить полномасштабного вторжения, усилить Украину оружием и ввести санкции против РФ».

В сентябре украинский лидер на встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» обратился к западным странам с просьбой сделать так, чтобы уже этой осенью военные действия завершились. Он также намерен в ноябре провести еще один мирный саммит, на который пригласят и Россию, писала газета Le Monde на прошлой неделе.