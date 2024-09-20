Школьные принадлежности детям шехидов от PAŞA Holding и Bravo

PAŞA Holding и сеть супермаркетов Bravo реализуют программу социальной поддержки для детей героев, погибших в 44-дневной Отечественной войне, а также в ходе антитеррористических операций.

В рамках программы детям были переданы школьные принадлежности в связи с началом нового учебного года.

В целом, проект охватил около 1740 детей шехидов, погибших в 44-дневной Отечественной войне, после победы, во время сентябрьских провокаций и антитеррористических операций, обеспечив их школьными принадлежностями.

Данная программа продолжается уже второй год. С 2024 года в программу включены также дети шехидов, погибших во время антитеррористических операций.