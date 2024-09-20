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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

Израиль готов ко всему

20:57 658

Израильские военные готовы к любому развитию событий после удара по Бейруту, где были ликвидированы несколько командиров формирований «Хезболлы». Об этом заявил на брифинге официальный представитель армии Даниэль Хагари.

«Мы готовы к любым сценариям развития событий, но пока что нет никаких изменений в указаниях тылового командования [для гражданского населения Израиля]. Мы вас уведомим, как только появится оперативная информация. Призываю вас проявлять бдительность и вести себя ответственно», - заявил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, что может ожидать Израиль, Хагари напомнил о недавнем ракетном ударе со стороны Йемена по центральной части страны с использованием баллистической ракеты: «Могут быть и различные ситуации на севере, но мы готовы немедленно уведомить граждан Израиля о любых изменениях в указаниях тылового командования».

Он не подтвердил, что армия Израиля планирует провести дополнительную эвакуацию населения северных районов страны, подчеркнув при этом, что военные «прикладывают все возможные усилия для изменения реальности» в сфере безопасности на границе с Ливаном. 

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