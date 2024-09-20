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Украинским чиновникам и военным запретили Telegram

21:23 216

Совет национальной безопасности и обороны Украины запретил использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах чиновникам, военным, работникам сектора безопасности и обороны и предприятий-операторов критической инфраструктуры. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на заявление СНБО.

Решение было принято с целью минимизации угроз. Исключение будет сделано только служащим, работа которых связана с использованием этого мессенджера.

На заседании Национального координационного центра кибербезопасности начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что у российских спецслужб может быть доступ к личной переписке пользователей мессенджера, их персональным данным и удалённым сообщениям.

Представители СБУ и Генштаба украинской армии заявили, что Россия использует мессенджер для кибератак, установки геолокации пользователей и корректировки ракетных ударов. Публичных доказательств этой информации представлено не было.

Telegram был запущен российскими предпринимателями Павлом и Николаем Дуровыми в России в 2013 году. Сейчас офис компании расположен в Дубае. Сам Павел Дуров, у которого, кроме российского гражданства, есть паспорта Франции, ОАЭ и федерации Сент-Китс и Невис, сейчас находится под следствием во Франции. Ему запрещено покидать страну, власти обвинили его в ряде преступлений, связанных с отказом мессенджера раскрывать данные по запросу полиции и спецслужб.

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