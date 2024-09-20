В мире резко подорожал сахар

Цена октябрьских фьючерсов на сахар-сырец (нерафинированный сахар) на торгах в пятницу, 20 сентября, выросла на 5,47%, до $0,2313 за фунт, достигнув максимума за семь месяцев — в последний раз на этом уровне цена на сахар была 29 февраля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE, передает РБК.

Стоимость сахара выросла на фоне опасений участников рынка относительно сокращения производства сахара и последующего дефицита поставок от крупнейшего производителя сахара — Бразилии. Такие настроения усилились на фоне плохих погодных условий в регионе.

Бразилия столкнулась с самой сильной засухой в ее истории, она продолжается с октября прошлого года и негативно сказывается на урожае сахара. В штате Сан-Паулу, который является одной из ключевых зон производства сахара в Бразилии, в августе было зафиксировано рекордное количество пожаров из-за нехватки влаги. Это привело к повреждению корней сахарного тростника, и если производители начнут пересаживать растения, это может привести к значительному уменьшению урожая в следующем сезоне.

По словам аналитика Rabobank Энди Даффа, заводы в Бразилии могут прекратить переработку тростника уже к концу октября. Это связано с низкими урожаями, которые могут привести к преждевременному завершению сезона.

Заместитель директора торговой компании Czarnikow Стивен Гелдарт заявил, что большинство аналитиков ожидает дефицит на рынке в первом квартале 2025 года, а цены на сахар-сырец к концу текущего года могут достичь $0,24 за фунт.

Рост цен на сахар совпадает со скачками цен на другие культуры, такие как кофе и какао, что создает вероятность роста цен на продукты, где используется сахар, к примеру, напитки и десерты, пишет Bloomberg.