Министра обороны и главу ГУР Украины могут уволить

В отставку со своих постов могут быть отправлены министр обороны Украины Рустем Умеров и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов. Об этом сообщают источники украинского издания «Страна».

Также источники подтверждают информацию, что решение об увольнении заместителей главы ГУР Виктора Зайцева и Игоря Остапенко было принято без согласования с самим Будановым.