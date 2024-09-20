Министра обороны и главу ГУР Украины могут уволить
В отставку со своих постов могут быть отправлены министр обороны Украины Рустем Умеров и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов. Об этом сообщают источники украинского издания «Страна».
Также источники подтверждают информацию, что решение об увольнении заместителей главы ГУР Виктора Зайцева и Игоря Остапенко было принято без согласования с самим Будановым.
«Решение было принято еще на прошлой неделе. Дело в том, что между Будановым и главой Офиса президента Андреем Ермаком существует серьёзное напряжение. Буданов является одним из немногих оставшихся альтернативных Ермаку влиятельных людей в ближайшем окружении Зеленского», - утверждает источник.
Также в кулуарах обсуждаются возможные кандидаты на замену Буданова. «Ходят слухи, что глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, бывший заместитель Буданова, может вернуться в качестве главы ГУР, а действующего министра обороны Рустема Умерова могут назначить руководителем Службы внешней разведки. Вопрос о том, кто займет место Умерова, пока остаётся открытым», - сообщил собеседник «Страны».