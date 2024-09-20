Разгромное поражение «Нефтчи» от «Карабаха»

Особый интерес вызывала игра между действующим чемпионом « Карабах ом» и «Нефтчи», который крайне неудачно начал сезон. Перед сегодняшней встречей на «Азерсун Арене» бакинцы занимали предпоследнее 9-е место, имея после шести матчей лишь 6 очков. Тренерская судьба Романа Григорчука, возглавившего команду летом, повисла на волоске. На днях свой пост покинул шведский спортивный директор клуба Йенс Андерссон.

Не все в порядке и внутри команды. В день игры стало известно, что Григорчук лишил капитанской повязки Эмина Махмудова. А капитаном стал Рамиль Шейдаев. Тот самый, который отнял у Эмина мяч при пробитии пенальти в недавнем матче сборной Азербайджана против Швеции и не забил.

Разумеется, ожидать, что в такой ситуации «Нефтчи» удастся что-то противопоставить чемпиону, было бы наивно. К тому же перед матчем 1-го тура Лиги Европы против «Тоттенхэма» Гурбан Гурбанов выставил в стартовом составе почти всех основных игроков. В итоге «Карабах» победил без особого труда - 4:0.

На 18-й минуте мяч в собственные ворота отправил Роберт Бауэр. На 29-й минуте Жуниньо точным ударом из-за пределов штрафной площади сделал счет 2:0.

До перерыва «Карабах» забил еще. Эффектную комбинацию в добавленное время завершил Яссин Бензиа. Ну а четвертый гол был забит в добавленное уже ко второму тайму время: отличился Леандро Андраде.