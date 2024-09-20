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Разгромное поражение «Нефтчи» от «Карабаха»

Падение продолжается; видео
Эльмир Алиев, отдел спорта
20 сентября 2024, 22:20 2182

Сегодня стартовал 7-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Особый интерес вызывала игра между действующим чемпионом «Карабахом» и «Нефтчи», который крайне неудачно начал сезон. Перед сегодняшней встречей на «Азерсун Арене» бакинцы занимали предпоследнее 9-е место, имея после шести матчей лишь 6 очков. Тренерская судьба Романа Григорчука, возглавившего команду летом, повисла на волоске. На днях свой пост покинул шведский спортивный директор клуба Йенс Андерссон.

Не все в порядке и внутри команды. В день игры стало известно, что Григорчук лишил капитанской повязки Эмина Махмудова. А капитаном стал Рамиль Шейдаев. Тот самый, который отнял у Эмина мяч при пробитии пенальти в недавнем матче сборной Азербайджана против Швеции и не забил.

Разумеется, ожидать, что в такой ситуации «Нефтчи» удастся что-то противопоставить чемпиону, было бы наивно. К тому же перед матчем 1-го тура Лиги Европы против «Тоттенхэма» Гурбан Гурбанов выставил в стартовом составе почти всех основных игроков. В итоге «Карабах» победил без особого труда - 4:0.

На 18-й минуте мяч в собственные ворота отправил Роберт Бауэр. На 29-й минуте Жуниньо точным ударом из-за пределов штрафной площади сделал счет 2:0. 

До перерыва «Карабах» забил еще. Эффектную комбинацию в добавленное время завершил Яссин Бензиа. Ну а четвертый гол был забит в добавленное уже ко второму тайму время: отличился Леандро Андраде.

«Карабах» лидирует, но уже завтра по набранным очкам агдамцев может опередить главное открытие сезона «Туран-Товуз», не потерпевший при Курбане Бердыеве ни одного поражения. Товузцы примут «Араз-Нахчыван». Эта игра начнется в 18:00.

А сегодня в Товузе состоялся матч «Кяпяз» - «Шамахы». Со счетом 2:0 победили номинальные гости.

7-й тур будет доигран в воскресенье, когда встретятся «Сабаил» - «Сабах» (18:00) и «Сумгаит» - «Зиря» (20:30).

Турнирное положение

1.«Карабах» - 15 очков (6 матчей) 

2.«Туран-Товуз» - 14 (6)

3.«Сабах» - 11 (6)

4.«Шамахы» - 11 (6)

5.«Араз-Нахчыван» - 10 (5)

6.«Зиря» - 9 (5)

7.«Сумгаит» - 6 (6)

8.«Сабаил» - 4 (6)

9.«Нефтчи» - 4 (7)

10.«Кяпяз» - 0 (7).

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