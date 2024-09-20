Разгромное поражение «Нефтчи» от «Карабаха»
Сегодня стартовал 7-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Особый интерес вызывала игра между действующим чемпионом «Карабахом» и «Нефтчи», который крайне неудачно начал сезон. Перед сегодняшней встречей на «Азерсун Арене» бакинцы занимали предпоследнее 9-е место, имея после шести матчей лишь 6 очков. Тренерская судьба Романа Григорчука, возглавившего команду летом, повисла на волоске. На днях свой пост покинул шведский спортивный директор клуба Йенс Андерссон.
Не все в порядке и внутри команды. В день игры стало известно, что Григорчук лишил капитанской повязки Эмина Махмудова. А капитаном стал Рамиль Шейдаев. Тот самый, который отнял у Эмина мяч при пробитии пенальти в недавнем матче сборной Азербайджана против Швеции и не забил.
Разумеется, ожидать, что в такой ситуации «Нефтчи» удастся что-то противопоставить чемпиону, было бы наивно. К тому же перед матчем 1-го тура Лиги Европы против «Тоттенхэма» Гурбан Гурбанов выставил в стартовом составе почти всех основных игроков. В итоге «Карабах» победил без особого труда - 4:0.
На 18-й минуте мяч в собственные ворота отправил Роберт Бауэр. На 29-й минуте Жуниньо точным ударом из-за пределов штрафной площади сделал счет 2:0.
До перерыва «Карабах» забил еще. Эффектную комбинацию в добавленное время завершил Яссин Бензиа. Ну а четвертый гол был забит в добавленное уже ко второму тайму время: отличился Леандро Андраде.
«Карабах» лидирует, но уже завтра по набранным очкам агдамцев может опередить главное открытие сезона «Туран-Товуз», не потерпевший при Курбане Бердыеве ни одного поражения. Товузцы примут «Араз-Нахчыван». Эта игра начнется в 18:00.
А сегодня в Товузе состоялся матч «Кяпяз» - «Шамахы». Со счетом 2:0 победили номинальные гости.
7-й тур будет доигран в воскресенье, когда встретятся «Сабаил» - «Сабах» (18:00) и «Сумгаит» - «Зиря» (20:30).
Турнирное положение
1.«Карабах» - 15 очков (6 матчей)
2.«Туран-Товуз» - 14 (6)
3.«Сабах» - 11 (6)
4.«Шамахы» - 11 (6)
5.«Араз-Нахчыван» - 10 (5)
6.«Зиря» - 9 (5)
7.«Сумгаит» - 6 (6)
8.«Сабаил» - 4 (6)
9.«Нефтчи» - 4 (7)
10.«Кяпяз» - 0 (7).