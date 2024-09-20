Золото бьет все рекорды

Котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex в ходе сессии в пятницу обновили исторический максимум.

20 сентября цена контракта достигала рекордных $2644,9 за унцию, но к 19:35 по бакинскому времени опустилась до $2641,2 за унцию, это на 1% выше значения на конец предыдущей сессии.

Предыдущий рекорд биржевых цен на золото был установлен 18 сентября на уровне $2627,2 за унцию.

С начала текущего года золото подорожало на 22%.

Ранее в пятницу сообщалось, что цена октябрьских фьючерсов на сахар-сырец (нерафинированный сахар) выросла на 5,47%, до $0,2313 за фунт, достигнув максимума за семь месяцев — в последний раз на этом уровне цена на сахар была 29 февраля 2024 года.