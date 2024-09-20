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Вашингтон и Лондон приняли секретное решение против Путина

20 сентября 2024, 22:37 2027

Великобритания и США могут в ближайшие недели принять негласное решение о нанесении ударов по целям в глубине России дальнобойными западными ракетами с территории Украины. Об этом сообщает The Times.

Вашингтон и Лондон постараются держать в секрете это решение до тех пор, пока первые из этих ударов не будут осуществлены.

Издание ссылается на западных дипломатов, утверждавших, что западные союзники Киева могут объявить легитимными для ВСУ целями "склады вооружений и бункеры", расположенные далеко за линией фронта. Договоренность может быть достигнута в ходе встреч лидеров в Нью-Йорке, где с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября будет проходить неделя высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом на данном этапе стороны хотят воздержаться от официальных заявлений.

В британском правительстве не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию, заявив изданию, что "позиция Соединенного Королевства не изменилась".

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