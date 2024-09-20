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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

Антироссийская акция в центре Еревана

20 сентября 2024, 22:45 2217

Национально-демократические силы провели антироссийскую акцию протеста в Ереване.

Как сообщают армянские СМИ, так называемый «Национально-демократический полюс» провел митинг на площади Свободы Еревана, а затем – факельное шествие к посольству России в Ереване.

Армянские националисты и реваншисты скандировали антироссийские лозунги, обвиняя Москву и Кремль во всех бедах и трагедиях армян. Тех самых, которые сами же после коллапса СССР избрали тропу оккупации и войны, агрессии и милитаризации…

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Антироссийская акция в центре Еревана
Антироссийская акция в центре Еревана
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