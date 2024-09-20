Антироссийская акция в центре Еревана

Национально-демократические силы провели антироссийскую акцию протеста в Ереване.

Как сообщают армянские СМИ, так называемый «Национально-демократический полюс» провел митинг на площади Свободы Еревана, а затем – факельное шествие к посольству России в Ереване.

Армянские националисты и реваншисты скандировали антироссийские лозунги, обвиняя Москву и Кремль во всех бедах и трагедиях армян. Тех самых, которые сами же после коллапса СССР избрали тропу оккупации и войны, агрессии и милитаризации…