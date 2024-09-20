Глава разведки Эстонии: Россия потеряла двухмесячный запас боеприпасов

В результате удара Вооруженных сил Украины по военному складу в Тверской области Россия потеряла двухмесячный запас боеприпасов, сообщил начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

По его данным, в городе Торопец было уничтожено около 750 тысяч боеприпасов общим весом 30 тысяч тонн. В среднем Россия расходует около 10 тысяч боеприпасов каждую неделю, отметил Кивисельг: «Это был запас на два-три месяца. В ближайшие недели мы увидим последствия этих потерь на фронте».

Напомним, что ночью 18 сентября украинские беспилотники атаковали военный склад в Торопце, что привело к детонации боеприпасов и сильному пожару. В связи с происшествием губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился о частичной эвакуации жителей города.