Глава разведки Эстонии: Россия потеряла двухмесячный запас боеприпасов
В результате удара Вооруженных сил Украины по военному складу в Тверской области Россия потеряла двухмесячный запас боеприпасов, сообщил начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.
По его данным, в городе Торопец было уничтожено около 750 тысяч боеприпасов общим весом 30 тысяч тонн. В среднем Россия расходует около 10 тысяч боеприпасов каждую неделю, отметил Кивисельг: «Это был запас на два-три месяца. В ближайшие недели мы увидим последствия этих потерь на фронте».
Напомним, что ночью 18 сентября украинские беспилотники атаковали военный склад в Торопце, что привело к детонации боеприпасов и сильному пожару. В связи с происшествием губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился о частичной эвакуации жителей города.
В тот же день Министерство чрезвычайных ситуаций направило жителям региона предупреждение о недопустимости публикации фотографий и видео с места происшествия, угрожая уголовной ответственностью. Аналогичное сообщение выпустила администрация Торопецкого муниципального округа, заявив, что распространение таких материалов помогает «врагам». «К распространяющим фото и видео будут применяться меры, предусмотренные УК РФ», — грозили в администрации Торопца.
Мощность взрывов на складе была столь значительной, что сейсмические системы зафиксировали несколько толчков, максимальная магнитуда которых достигала 2,8 балла. Спутниковые температурные карты NASA показали, что огонь охватил всю территорию военной базы.
В Торопце находится войсковая часть № 54169, которая ранее дважды подвергалась атакам украинских беспилотников. Утром 29 июня два дрона взорвались на территории части, вызвав пожар, а 5 мая над объектом был сбит один дрон.