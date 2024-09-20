Пашинян критикует армянскую диаспору

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подверг критике армянскую диаспору и предложил сформировать новую систему отношений.

"Наша цель – сделать отношения Армения-диаспора более институциональными и государственно-ориентированными, а также попытаться сформировать систему, которая позволит возможность ежедневно общаться с нашими общинами в диаспоре от имени Республики Армения", - отметил Никол Пашинян на встрече с комиссарами по делам диаспоры в зарубежных странах, которые находятся в Ереване в рамках Всемирного армянского саммита.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, во время беседы премьер-министр обозначил конкретную цель и функции политического решения о создании Института комиссаров.

По его словам, важно четко разделить функции и зафиксировать, что "диаспора не является институтом управления Республикой Армения, а наоборот, как бы ни была важна и любима Республика Армения для диаспоры, однако Республика Армения не является институтом управления диаспорой".

«Необходимо скорректировать эти формулировки, сопоставив с действительностью", - заявил он, предложив участникам встречи высказать свои идеи для совместной работы.