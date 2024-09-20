США обещают оружие Украине. Но склады пустые

Размер нового пакета вооружений для Украины, который США планируют выделить на следующей неделе, составит $375 млн. Такие данные приводит агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

Однако ранее Пентагон заявлял о трудностях с поставками из-за нехватки оружия на складах Пентагона.

В США путают желаемое с действительным…