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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

США обещают оружие Украине. Но склады пустые

20 сентября 2024, 23:24 585

Размер нового пакета вооружений для Украины, который США планируют выделить на следующей неделе, составит $375 млн. Такие данные приводит агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

Однако ранее Пентагон заявлял о трудностях с поставками из-за нехватки оружия на складах Пентагона.

В США путают желаемое с действительным…

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