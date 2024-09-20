Азербайджан рассчитывает на зерно из Казахстана
Казахстан готов увеличить поставки зерна в Азербайджан, заявил посол Казахстана в Баку Алим Байель на встрече с руководителем аппарата Кабинета министров Азербайджана Руфатом Мамедовым.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Азербайджана.
Мамедов подчеркнул, что азербайджанская сторона заинтересована в импорте зерна и другой продукции из Казахстана, рассмотрит данное предложение.
Посол отметил, что казахстанские компании также готовы участвовать в строительстве различных инфраструктурных объектов в Азербайджане, включая Карабахский регион.