О роли, которую средства массовой информации играют в формировании цен на мировом рынке, вновь напомнила «Украинская правда». После того, как накануне это издание сообщило о соглашении по транспортировке азербайджанского газа в Европу через Украину, достигнутом между Баку и Киевом, цена в Евросоюзе на «голубое топливо» упала на девять процентов… Правда, к разочарованию европейских потребителей, вскоре выяснилось, что информация была недостоверной. В результате изданию пришлось выпустить опровержение, в котором уточнялось, что Киев дал согласие на транспортировку азербайджанского газа через Украину в Европу в качестве «временной меры» после завершения действия транзитного соглашения с Россией. Сославшись на источник в украинском правительстве, издание заявило, что официальный Киев, понимающий, что для полного отказа от российского газа Евросоюзу необходимо время, «предпринял этот шаг, чтобы облегчить данный переход для ЕС».

Таким образом, соглашение о транзите газа между Украиной и Азербайджаном подписано не было, и соответствующие переговоры на эту тему не ведутся. Напомним, что срок действия транзитного соглашения между украинской компанией «Нафтогаз» и российским «Газпромом», достигнутого еще до российского вторжения в Украину, истекает в конце 2024 года. В настоящее время через Украину в Европу ежегодно транспортируется около 14 миллиардов кубометров российского газа. Киев заявил, что не намерен продлевать соглашение, создав тем самым опасность энергетического кризиса для ряда стран Восточной Европы, таких как Словакия и Венгрия, зависящих от российского топлива. Для предотвращения кризиса Брюссель предложил несколько месяцев назад транспортировать через Украину уже не российский, а азербайджанский газ. Однако в настоящее время у Баку нет возможности резко увеличить поставки в Европу. Но даже при наличии таковой азербайджанский газ в Европу в любом случае поступал бы в Украину через территорию Российской Федерации. Источники в Министерстве энергетики Азербайджана и SOCAR также заявили агентству Reuters, что никакого соглашения о транзите газа через Украину достигнуто не было.