Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе
О роли, которую средства массовой информации играют в формировании цен на мировом рынке, вновь напомнила «Украинская правда». После того, как накануне это издание сообщило о соглашении по транспортировке азербайджанского газа в Европу через Украину, достигнутом между Баку и Киевом, цена в Евросоюзе на «голубое топливо» упала на девять процентов…
Правда, к разочарованию европейских потребителей, вскоре выяснилось, что информация была недостоверной. В результате изданию пришлось выпустить опровержение, в котором уточнялось, что Киев дал согласие на транспортировку азербайджанского газа через Украину в Европу в качестве «временной меры» после завершения действия транзитного соглашения с Россией. Сославшись на источник в украинском правительстве, издание заявило, что официальный Киев, понимающий, что для полного отказа от российского газа Евросоюзу необходимо время, «предпринял этот шаг, чтобы облегчить данный переход для ЕС».
Таким образом, соглашение о транзите газа между Украиной и Азербайджаном подписано не было, и соответствующие переговоры на эту тему не ведутся.
Напомним, что срок действия транзитного соглашения между украинской компанией «Нафтогаз» и российским «Газпромом», достигнутого еще до российского вторжения в Украину, истекает в конце 2024 года.
В настоящее время через Украину в Европу ежегодно транспортируется около 14 миллиардов кубометров российского газа. Киев заявил, что не намерен продлевать соглашение, создав тем самым опасность энергетического кризиса для ряда стран Восточной Европы, таких как Словакия и Венгрия, зависящих от российского топлива.
Для предотвращения кризиса Брюссель предложил несколько месяцев назад транспортировать через Украину уже не российский, а азербайджанский газ. Однако в настоящее время у Баку нет возможности резко увеличить поставки в Европу. Но даже при наличии таковой азербайджанский газ в Европу в любом случае поступал бы в Украину через территорию Российской Федерации.
Источники в Министерстве энергетики Азербайджана и SOCAR также заявили агентству Reuters, что никакого соглашения о транзите газа через Украину достигнуто не было.
Неназванный азербайджанский чиновник отметил, что ЕС и Киев обратились к Баку с просьбой содействовать переговорам с Россией. Имеется в виду вариант, при котором Азербайджан закупает у России газ для собственных нужд, а высвободившиеся объемы экспортирует в ЕС.
Однако Министерство энергетики Украины отказалось даже комментировать такую возможность. Как сообщил агентству Bloomberg источник, пожелавший остаться неназванным, Украина намерена полностью предотвратить экспорт российского газа в страны ЕС, а потому опасается, что часть топлива, продаваемого в Европу как азербайджанское, на самом деле может иметь российское происхождение.
Тем не менее, как утверждают источники Bloomberg, переговоры Киева и Баку о продолжении поставок газа через территорию Украины в Европу продолжаются, однако соглашение пока не достигнуто.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделка по замене российского газа азербайджанскими поставками была «одним из предложений», которые обсуждаются в настоящее время, чтобы обеспечить украинским газопроводам полную загрузку. Но поскольку объемы добычи газа в Азербайджане не могут полностью заменить российский поток, остается лишь вариант со свопом.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин, заявивший о готовности продолжать поставки газа в Европу, подчеркнул, что «…если не удастся заключить сделку, то у России есть альтернативные маршруты экспорта через Турцию».