USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
Новость дня
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

Украинские войска стирают Горловку американскими ракетами

20 сентября 2024, 23:49 1360

Украинские войска применили американскую ракету РСЗО HIMARS с кассетным снарядом при обстреле спального района "Строитель" в Горловке, сообщает РИА Новости.

"Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили реактивный снаряд М26 РСЗО HIMARS с кассетной головной частью", - говорится в сообщении.

По информации, были найдены фрагменты РСЗО "Ураган", что говорит о применении ВСУ сразу двух разных типов кассетного вооружения.

Горловка в руинах

Местные жители рассказали агентству, что только возле одного подъезда при обстреле пострадали как минимум шесть человек, пять из которых стояли в момент атаки у подъезда. Среди них были и подростки, одному из пострадавших оторвало ногу.

Как передает корреспондент РИА Новости, по меньшей мере восемь суббоеприпасов кассетного снаряда упали рядом с жителями подъезда. Об этом говорят оставшиеся воронки, между которыми находятся следы крови.

"Оно как бабахнуло. Я сразу с детьми в коридор, жену, детей, всех в коридор. Раненых было около пяти человек и вызывали скорую. Одному человеку здесь, маленькому пацану 16 или 19 лет, оторвало ногу, мы его забирали на носилки и в скорую. Женщину из третьего подъезда мы тоже в скорую несли", - добавил очевидец.

Армении помогают, а в Турции срывают
Армении помогают, а в Турции срывают иди пойми их
00:11 1133
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
20 сентября 2024, 19:41 7700
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно фото, все еще актуально
20 сентября 2024, 16:31 5607
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе наш комментарий
20 сентября 2024, 23:38 1625
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
20 сентября 2024, 19:05 3950
Транспортная стратегия Азербайджана: два геополитических инструмента влияния
Транспортная стратегия Азербайджана: два геополитических инструмента влияния статья концептуальная
20 сентября 2024, 21:46 2469
Алиев: Западные политики говорят, что Азербайджан захватил Карабах! Представляете?!
Алиев: Западные политики говорят, что Азербайджан захватил Карабах! Представляете?!
20 сентября 2024, 18:54 4345
Антироссийская акция в центре Еревана
Антироссийская акция в центре Еревана
20 сентября 2024, 22:45 2220
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы»
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы» фото и видео; обновлено 21:15
20 сентября 2024, 21:15 4550
Разгромное поражение «Нефтчи» от «Карабаха»
Разгромное поражение «Нефтчи» от «Карабаха» Падение продолжается; видео
20 сентября 2024, 22:20 2190
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа... все еще актуально
20 сентября 2024, 14:32 7437

ЭТО ВАЖНО

Армении помогают, а в Турции срывают
Армении помогают, а в Турции срывают иди пойми их
00:11 1133
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
20 сентября 2024, 19:41 7700
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно фото, все еще актуально
20 сентября 2024, 16:31 5607
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе наш комментарий
20 сентября 2024, 23:38 1625
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
20 сентября 2024, 19:05 3950
Транспортная стратегия Азербайджана: два геополитических инструмента влияния
Транспортная стратегия Азербайджана: два геополитических инструмента влияния статья концептуальная
20 сентября 2024, 21:46 2469
Алиев: Западные политики говорят, что Азербайджан захватил Карабах! Представляете?!
Алиев: Западные политики говорят, что Азербайджан захватил Карабах! Представляете?!
20 сентября 2024, 18:54 4345
Антироссийская акция в центре Еревана
Антироссийская акция в центре Еревана
20 сентября 2024, 22:45 2220
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы»
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы» фото и видео; обновлено 21:15
20 сентября 2024, 21:15 4550
Разгромное поражение «Нефтчи» от «Карабаха»
Разгромное поражение «Нефтчи» от «Карабаха» Падение продолжается; видео
20 сентября 2024, 22:20 2190
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа... все еще актуально
20 сентября 2024, 14:32 7437
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться