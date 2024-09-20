Украинские войска стирают Горловку американскими ракетами

По информации, были найдены фрагменты РСЗО "Ураган", что говорит о применении ВСУ сразу двух разных типов кассетного вооружения.

"Судя по характерным фрагментам и осколкам, найденным на месте обстрела, ВСУ применили реактивный снаряд М26 РСЗО HIMARS с кассетной головной частью", - говорится в сообщении.

Местные жители рассказали агентству, что только возле одного подъезда при обстреле пострадали как минимум шесть человек, пять из которых стояли в момент атаки у подъезда. Среди них были и подростки, одному из пострадавших оторвало ногу.

Как передает корреспондент РИА Новости, по меньшей мере восемь суббоеприпасов кассетного снаряда упали рядом с жителями подъезда. Об этом говорят оставшиеся воронки, между которыми находятся следы крови.

"Оно как бабахнуло. Я сразу с детьми в коридор, жену, детей, всех в коридор. Раненых было около пяти человек и вызывали скорую. Одному человеку здесь, маленькому пацану 16 или 19 лет, оторвало ногу, мы его забирали на носилки и в скорую. Женщину из третьего подъезда мы тоже в скорую несли", - добавил очевидец.