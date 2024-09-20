USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
Новость дня
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

На канцлера Германии давят: «Отдай ракеты, чтобы ударить по Москве»

20 сентября 2024, 23:55 627

Канцлер Германии Олаф Шольц снова отверг возможность передачи Киеву крылатых ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км.

"Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы", - сказал он во время общения с гражданами в общине Нидергёрсдорф (федеральная земля Бранденбург). "Я могу заверить и заверяю здесь, на этом месте: я останусь при этой позиции", - утверждал Шольц.

При этом канцлер снова подчеркнул необходимость изучить пути мирного урегулирования конфликта на Украине. "Сейчас настало время изучить, какие здесь есть возможности", - сказал Шольц.

Армении помогают, а в Турции срывают
Армении помогают, а в Турции срывают иди пойми их
00:11 1134
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
20 сентября 2024, 19:41 7701
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно фото, все еще актуально
20 сентября 2024, 16:31 5608
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе наш комментарий
20 сентября 2024, 23:38 1626
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
20 сентября 2024, 19:05 3951
Транспортная стратегия Азербайджана: два геополитических инструмента влияния
Транспортная стратегия Азербайджана: два геополитических инструмента влияния статья концептуальная
20 сентября 2024, 21:46 2469
Алиев: Западные политики говорят, что Азербайджан захватил Карабах! Представляете?!
Алиев: Западные политики говорят, что Азербайджан захватил Карабах! Представляете?!
20 сентября 2024, 18:54 4345
Антироссийская акция в центре Еревана
Антироссийская акция в центре Еревана
20 сентября 2024, 22:45 2221
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы»
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы» фото и видео; обновлено 21:15
20 сентября 2024, 21:15 4551
Разгромное поражение «Нефтчи» от «Карабаха»
Разгромное поражение «Нефтчи» от «Карабаха» Падение продолжается; видео
20 сентября 2024, 22:20 2190
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа... все еще актуально
20 сентября 2024, 14:32 7437

ЭТО ВАЖНО

Армении помогают, а в Турции срывают
Армении помогают, а в Турции срывают иди пойми их
00:11 1134
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
20 сентября 2024, 19:41 7701
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно фото, все еще актуально
20 сентября 2024, 16:31 5608
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе наш комментарий
20 сентября 2024, 23:38 1626
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
20 сентября 2024, 19:05 3951
Транспортная стратегия Азербайджана: два геополитических инструмента влияния
Транспортная стратегия Азербайджана: два геополитических инструмента влияния статья концептуальная
20 сентября 2024, 21:46 2469
Алиев: Западные политики говорят, что Азербайджан захватил Карабах! Представляете?!
Алиев: Западные политики говорят, что Азербайджан захватил Карабах! Представляете?!
20 сентября 2024, 18:54 4345
Антироссийская акция в центре Еревана
Антироссийская акция в центре Еревана
20 сентября 2024, 22:45 2221
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы»
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы» фото и видео; обновлено 21:15
20 сентября 2024, 21:15 4551
Разгромное поражение «Нефтчи» от «Карабаха»
Разгромное поражение «Нефтчи» от «Карабаха» Падение продолжается; видео
20 сентября 2024, 22:20 2190
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа... все еще актуально
20 сентября 2024, 14:32 7437
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться