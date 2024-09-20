Азербайджан занял 2-е место на чемпионате мира в Португалии
В португальском Гимарайнше проходит чемпионат мира по спортивной акробатике.
По итогам первых двух дней соревнований определились призеры командного первенства. Сборная Азербайджана заняла 2-е место, уступив только Китаю. Бронза у Израиля.
Азербайджан на чемпионате мира представляют смешанные пары Разия Сейидли - Агасиф Рагимов и Милана Алиева - Сабир Агаев, мужская пара Мурад Рафиев - Даниэль Аббасов и мужская группа Расул Сейидли - Риад Сафаров - Сеймур Джафаров - Абдулла Аль-Машайхи.
В субботу и воскресенье пройдут отдельные финалы. В них примут участие пары Сейидли - Рагимов и Рафиев - Аббасов, а также мужская группа.