Кто поджег Воронежскую область?
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Площадь пожара в производственном помещении в Воронежской области увеличилась до 4500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что спасатели ликвидируют пожар на 3500 квадратных метров.
"Общая площадь пожара в Воронежской области составляет 4500 квадратных метров. Огонь распространился на сухую траву и пропилен, сложенный под открытым небом", - говорится в сообщении.
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