USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
Новость дня
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

Армении помогают, а в Турции срывают

иди пойми их
Мамед Эфендиев, отдел экономики
00:11 1137

Как уже сообщалось, немецкая компания Siemens без какого-либо предупреждения прекратила поставку оборудования для строящейся в Турции первой атомной электростанции «Аккую», что ощутимо отодвинуло сроки завершения этого проекта.

Несмотря на то, что создавшаяся проблема обсуждается на уровне руководства Турции и ФРГ, компания Siemens пока не привела юридических аргументов своего решения и объясняет срыв поставок оборудования отказом немецких властей выдать ей необходимые экспортные разрешения.

Тогда как в Анкаре не сомневаются, что причины носят чисто политический характер - «Росатом», как и многие российские компании, подвергнут западным санкциям.

Тем временем каждый день простоя, навязанного Анкаре, продолжает наносить Турции ощутимые убытки.

Siemens целенаправленно срывает проект в Турции, который Запад поддерживает в Армении

В этой связи важно отметить, что стремительно развивающейся турецкой экономике с каждым годом требуется все больше электроэнергии. Чтобы удовлетворить этот спрос, правительство отдает приоритет увеличению производства электроэнергии из возобновляемых источников, а ядерная энергия, которую должна обеспечить строящаяся АЭС «Аккую», будет добавлена к общей энергетической диверсификации в качестве базового элемента.

В соответствии с долгосрочной энергетической стратегией страны, к 2035 году в Турции за счет атомной энергетики будет производиться 7,2 ГВт электричества, а в 2050 году - 20 ГВт, включая АЭС и малые модульные реакторы.

Но не при том подходе, который продемонстрировала компания Siemens, вынужденная подчиниться решению правительства ФРГ. Не случайно глава Министерства энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил на открытии 68-й сессии МАГАТЭ в Вене о необходимости снять все торговые и финансовые ограничения, существующие в сфере атомной энергетики. По словам Байрактара, очень важно, чтобы на международном политическом уровне оказывалась поддержка, а не препятствование ответственному развитию и использованию атомной энергии.

Байрактар уполномочен заявить

Но когда Запад в последний раз шел на уступки Турции?! Это же не соседняя Армения с действующей Мецаморской АЭС, против эксплуатации которой годами выступает общественность региональных соседей армян - Грузии и Азербайджана.

Кстати, сегодня в Ереване также озабочены строительством новой атомной станции, поскольку ныне действующая совсем уж никуда не годится. И, как заявил премьер-министр Никол Пашинян на 2-м Всемирном армянском саммите, Ереван принял стратегическое решение о строительстве малой модульной атомной электростанции. По словам Пашиняна, ее главное преимущество в том, что аварии на модульных АЭС считаются ЧП локального значения. То есть в случае аварии атомного энергоблока угрозы за пределами 500 метров не будет.

Здесь важно отметить, что технология модульных АЭС в таких странах, как США, Франция, Южная Корея и Россия, уже доведена до практического этапа. Проблема в одном – на сегодняшний день в мире нет ни одной действующей модульной атомной электростанции. Таким образом, предлагая территорию своей страны в качестве полигона для строительства первой в мире АЭС модульного типа, чтобы, по словам Пашиняна, «и внутри страны, и за ее пределами она не воспринималась как угроза», премьер-министр Армении одной рукой избавляет Южный Кавказ от атомной угрозы морально и физически устаревшей Мецаморской АЭС, а другой – навязывает региону экспериментальную атомную электростанцию.

Пашинян навязывает региону модель экспериментальной атомной электростанции

Пока трудно сказать, компания какой именно страны будет строить в Армении модульную АЭС. Но это обязательно произойдет, поскольку против армянских проектов не возражает ни Россия, рассчитывающая реализовать этот проект силами «Росатома», ни конфликтующий с Россией Запад.

Однако уже известно, что руководство Казахстана, также планирующее построить одну или, возможно, несколько атомных электростанций, не рассматривает варианты с модульными АЭС, поскольку для Астаны превыше всего безопасность собственных граждан.

Следовательно, никаким экспериментам в таком вопросе места нет и быть не может.

Армении помогают, а в Турции срывают
Армении помогают, а в Турции срывают иди пойми их
00:11 1138
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
20 сентября 2024, 19:41 7705
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно фото, все еще актуально
20 сентября 2024, 16:31 5609
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе наш комментарий
20 сентября 2024, 23:38 1627
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
20 сентября 2024, 19:05 3953
Транспортная стратегия Азербайджана: два геополитических инструмента влияния
Транспортная стратегия Азербайджана: два геополитических инструмента влияния статья концептуальная
20 сентября 2024, 21:46 2469
Алиев: Западные политики говорят, что Азербайджан захватил Карабах! Представляете?!
Алиев: Западные политики говорят, что Азербайджан захватил Карабах! Представляете?!
20 сентября 2024, 18:54 4346
Антироссийская акция в центре Еревана
Антироссийская акция в центре Еревана
20 сентября 2024, 22:45 2223
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы»
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы» фото и видео; обновлено 21:15
20 сентября 2024, 21:15 4551
Разгромное поражение «Нефтчи» от «Карабаха»
Разгромное поражение «Нефтчи» от «Карабаха» Падение продолжается; видео
20 сентября 2024, 22:20 2191
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа... все еще актуально
20 сентября 2024, 14:32 7437

ЭТО ВАЖНО

Армении помогают, а в Турции срывают
Армении помогают, а в Турции срывают иди пойми их
00:11 1138
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
20 сентября 2024, 19:41 7705
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно фото, все еще актуально
20 сентября 2024, 16:31 5609
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе наш комментарий
20 сентября 2024, 23:38 1627
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
20 сентября 2024, 19:05 3953
Транспортная стратегия Азербайджана: два геополитических инструмента влияния
Транспортная стратегия Азербайджана: два геополитических инструмента влияния статья концептуальная
20 сентября 2024, 21:46 2469
Алиев: Западные политики говорят, что Азербайджан захватил Карабах! Представляете?!
Алиев: Западные политики говорят, что Азербайджан захватил Карабах! Представляете?!
20 сентября 2024, 18:54 4346
Антироссийская акция в центре Еревана
Антироссийская акция в центре Еревана
20 сентября 2024, 22:45 2223
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы»
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы» фото и видео; обновлено 21:15
20 сентября 2024, 21:15 4551
Разгромное поражение «Нефтчи» от «Карабаха»
Разгромное поражение «Нефтчи» от «Карабаха» Падение продолжается; видео
20 сентября 2024, 22:20 2191
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа... все еще актуально
20 сентября 2024, 14:32 7437
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться