Армении помогают, а в Турции срывают

Как уже сообщалось, немецкая компания Siemens без какого-либо предупреждения прекратила поставку оборудования для строящейся в Турции первой атомной электростанции «Аккую», что ощутимо отодвинуло сроки завершения этого проекта. Несмотря на то, что создавшаяся проблема обсуждается на уровне руководства Турции и ФРГ, компания Siemens пока не привела юридических аргументов своего решения и объясняет срыв поставок оборудования отказом немецких властей выдать ей необходимые экспортные разрешения. Тогда как в Анкаре не сомневаются, что причины носят чисто политический характер - «Росатом», как и многие российские компании, подвергнут западным санкциям. Тем временем каждый день простоя, навязанного Анкаре, продолжает наносить Турции ощутимые убытки.

В этой связи важно отметить, что стремительно развивающейся турецкой экономике с каждым годом требуется все больше электроэнергии. Чтобы удовлетворить этот спрос, правительство отдает приоритет увеличению производства электроэнергии из возобновляемых источников, а ядерная энергия, которую должна обеспечить строящаяся АЭС «Аккую», будет добавлена к общей энергетической диверсификации в качестве базового элемента. В соответствии с долгосрочной энергетической стратегией страны, к 2035 году в Турции за счет атомной энергетики будет производиться 7,2 ГВт электричества, а в 2050 году - 20 ГВт, включая АЭС и малые модульные реакторы. Но не при том подходе, который продемонстрировала компания Siemens, вынужденная подчиниться решению правительства ФРГ. Не случайно глава Министерства энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил на открытии 68-й сессии МАГАТЭ в Вене о необходимости снять все торговые и финансовые ограничения, существующие в сфере атомной энергетики. По словам Байрактара, очень важно, чтобы на международном политическом уровне оказывалась поддержка, а не препятствование ответственному развитию и использованию атомной энергии.

Но когда Запад в последний раз шел на уступки Турции?! Это же не соседняя Армения с действующей Мецаморской АЭС, против эксплуатации которой годами выступает общественность региональных соседей армян - Грузии и Азербайджана. Кстати, сегодня в Ереване также озабочены строительством новой атомной станции, поскольку ныне действующая совсем уж никуда не годится. И, как заявил премьер-министр Никол Пашинян на 2-м Всемирном армянском саммите, Ереван принял стратегическое решение о строительстве малой модульной атомной электростанции. По словам Пашиняна, ее главное преимущество в том, что аварии на модульных АЭС считаются ЧП локального значения. То есть в случае аварии атомного энергоблока угрозы за пределами 500 метров не будет. Здесь важно отметить, что технология модульных АЭС в таких странах, как США, Франция, Южная Корея и Россия, уже доведена до практического этапа. Проблема в одном – на сегодняшний день в мире нет ни одной действующей модульной атомной электростанции. Таким образом, предлагая территорию своей страны в качестве полигона для строительства первой в мире АЭС модульного типа, чтобы, по словам Пашиняна, «и внутри страны, и за ее пределами она не воспринималась как угроза», премьер-министр Армении одной рукой избавляет Южный Кавказ от атомной угрозы морально и физически устаревшей Мецаморской АЭС, а другой – навязывает региону экспериментальную атомную электростанцию.