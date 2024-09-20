Соратник Пашиняна - депутат Армен Хачатрян: «За попыткой госпереворота в Ереване стоят российские спецслужбы»

«Я не думаю, что спецслужбы, отвечающие за безопасность в России, настолько непрофессиональны, что десятки людей из Армении приезжают, проходят обучение, и никто об этом не знает. Я считаю, что участников не семь, а гораздо больше. Если компетентные органы России об этом не знали, то это очень большая проблема. Это говорит о том, что эти компетентные органы не столь уж и компетентны. А если знали, и все было сделано с их дозволения и организации, то это уже совсем другая проблема, и на основе этой проблемы возникают серьезные политические и дипломатические проблемы», – отметил он.

На прошлой неделе спецслужбы Армении заявили, что в течение 2024 года для подготовки захвата власти в Армении арестованные лица завербовали за вознаграждение в размере около 220 тысяч рублей в месяц граждан Армении, а также армян из Карабаха под предлогом прохождения трехмесячных сборов в России и овладения навыками использования новых видов тяжелого оружия, а затем несения боевого дежурства после возвращения в Армению. Однако затем выяснилось, что цель организаторов группы не военная подготовка, а захват власти в Армении. Часть завербованных отказалась от участия в перевороте и вернулась в Армению.