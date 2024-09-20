USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
Новость дня
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

Соратник Пашиняна - депутат Армен Хачатрян: «За попыткой госпереворота в Ереване стоят российские спецслужбы»

00:29 409

По моему внутреннему убеждению, российские спецслужбы знали об организации попытки госпереворота в Армении. Об этом в эфире Общественного телевидения Армении заявил депутат от правящей партии «Гражданский договор» Армен Хачатрян.

Депутат Армен Хачатрян

«Я не думаю, что спецслужбы, отвечающие за безопасность в России, настолько непрофессиональны, что десятки людей из Армении приезжают, проходят обучение, и никто об этом не знает. Я считаю, что участников не семь, а гораздо больше. Если компетентные органы России об этом не знали, то это очень большая проблема. Это говорит о том, что эти компетентные органы не столь уж и компетентны. А если знали, и все было сделано с их дозволения и организации, то это уже совсем другая проблема, и на основе этой проблемы возникают серьезные политические и дипломатические проблемы», – отметил он.

На прошлой неделе спецслужбы Армении заявили, что в течение 2024 года для подготовки захвата власти в Армении арестованные лица завербовали за вознаграждение в размере около 220 тысяч рублей в месяц граждан Армении, а также армян из Карабаха под предлогом прохождения трехмесячных сборов в России и овладения навыками использования новых видов тяжелого оружия, а затем несения боевого дежурства после возвращения в Армению. Однако затем выяснилось, что цель организаторов группы не военная подготовка, а захват власти в Армении. Часть завербованных отказалась от участия в перевороте и вернулась в Армению.

Армении помогают, а в Турции срывают
Армении помогают, а в Турции срывают иди пойми их
00:11 1140
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
20 сентября 2024, 19:41 7707
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно фото, все еще актуально
20 сентября 2024, 16:31 5609
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе наш комментарий
20 сентября 2024, 23:38 1630
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
20 сентября 2024, 19:05 3953
Транспортная стратегия Азербайджана: два геополитических инструмента влияния
Транспортная стратегия Азербайджана: два геополитических инструмента влияния статья концептуальная
20 сентября 2024, 21:46 2470
Алиев: Западные политики говорят, что Азербайджан захватил Карабах! Представляете?!
Алиев: Западные политики говорят, что Азербайджан захватил Карабах! Представляете?!
20 сентября 2024, 18:54 4348
Антироссийская акция в центре Еревана
Антироссийская акция в центре Еревана
20 сентября 2024, 22:45 2223
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы»
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы» фото и видео; обновлено 21:15
20 сентября 2024, 21:15 4552
Разгромное поражение «Нефтчи» от «Карабаха»
Разгромное поражение «Нефтчи» от «Карабаха» Падение продолжается; видео
20 сентября 2024, 22:20 2193
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа... все еще актуально
20 сентября 2024, 14:32 7437

ЭТО ВАЖНО

Армении помогают, а в Турции срывают
Армении помогают, а в Турции срывают иди пойми их
00:11 1140
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
20 сентября 2024, 19:41 7707
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно фото, все еще актуально
20 сентября 2024, 16:31 5609
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе наш комментарий
20 сентября 2024, 23:38 1630
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
20 сентября 2024, 19:05 3953
Транспортная стратегия Азербайджана: два геополитических инструмента влияния
Транспортная стратегия Азербайджана: два геополитических инструмента влияния статья концептуальная
20 сентября 2024, 21:46 2470
Алиев: Западные политики говорят, что Азербайджан захватил Карабах! Представляете?!
Алиев: Западные политики говорят, что Азербайджан захватил Карабах! Представляете?!
20 сентября 2024, 18:54 4348
Антироссийская акция в центре Еревана
Антироссийская акция в центре Еревана
20 сентября 2024, 22:45 2223
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы»
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы» фото и видео; обновлено 21:15
20 сентября 2024, 21:15 4552
Разгромное поражение «Нефтчи» от «Карабаха»
Разгромное поражение «Нефтчи» от «Карабаха» Падение продолжается; видео
20 сентября 2024, 22:20 2193
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа... все еще актуально
20 сентября 2024, 14:32 7437
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться