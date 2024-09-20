США испытали ракету, способную долететь до России!
Соединенные Штаты успешно провели электронный тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили на авиабазе ВВС США Оффат.
Тест, проведенный 17 сентября без фактического запуска ракеты, был назван «сигналом для наших союзников и противников». Такие испытания проходят дважды в год для проверки готовности ракетного комплекса к оперативному использованию.
Minuteman III — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, которая стоит на вооружении армии США с 1970 года. Ее дальность полёта составляет около 9,5 тысяч километров. Последний тестовый запуск ракеты проводился в июне, еще одно испытание состоялось в сентябре 2023 года. В середине 2030-х годов Minuteman III планируют полностью заменить на ракеты Sentinel.
На данный момент Россия располагает 5 580 ядерными боеголовками, из которых в боеготовности находятся 1 710. У США имеется 5 044 ядерные боеголовки, из которых в развернутом положении — 1 770.
Ранее начальник полигона «Новая Земля» Андрей Синицын заявил, что РФ готова в любой момент возобновить ядерные испытания. «Полигон полностью готов к проведению испытаний: у нас готова лабораторно-испытательная база, персонал обучен, и при поступлении команды мы можем немедленно приступить к испытаниям», — сказал Синицын.
Синицын также сообщил, что на полигоне регулярно проводятся тренировки по отражению возможных атак беспилотников, а сам объект защищен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Мы готовы к отражению всех типов угроз, включая проникновение диверсионно-разведывательных групп», — добавил он.
Последнее ядерное испытание на территории России было проведено на Новой Земле в октябре 1990 года во времена СССР.