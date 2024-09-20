США испытали ракету, способную долететь до России!

Minuteman III — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, которая стоит на вооружении армии США с 1970 года. Ее дальность полёта составляет около 9,5 тысяч километров. Последний тестовый запуск ракеты проводился в июне, еще одно испытание состоялось в сентябре 2023 года. В середине 2030-х годов Minuteman III планируют полностью заменить на ракеты Sentinel.

Тест, проведенный 17 сентября без фактического запуска ракеты, был назван «сигналом для наших союзников и противников». Такие испытания проходят дважды в год для проверки готовности ракетного комплекса к оперативному использованию.

На данный момент Россия располагает 5 580 ядерными боеголовками, из которых в боеготовности находятся 1 710. У США имеется 5 044 ядерные боеголовки, из которых в развернутом положении — 1 770.

Ранее начальник полигона «Новая Земля» Андрей Синицын заявил, что РФ готова в любой момент возобновить ядерные испытания. «Полигон полностью готов к проведению испытаний: у нас готова лабораторно-испытательная база, персонал обучен, и при поступлении команды мы можем немедленно приступить к испытаниям», — сказал Синицын.

Синицын также сообщил, что на полигоне регулярно проводятся тренировки по отражению возможных атак беспилотников, а сам объект защищен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Мы готовы к отражению всех типов угроз, включая проникновение диверсионно-разведывательных групп», — добавил он.

Последнее ядерное испытание на территории России было проведено на Новой Земле в октябре 1990 года во времена СССР.