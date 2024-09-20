Американская ЧВК готовится к свержению Мадуро

Американская ЧВК Blackwater (основатель – бывший офицер ВМС США Эрик Принс) собрала миллион долларов на свержение венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает STV-News.

Частная американская армия получила эту сумму менее чем за 72 часа после того, как ее основатель Эрик Принс объявил сбор средств против Николаса Мадуро.

Наряду с этим в Сенат США внесли законопроект, который предполагает увеличение награды за арест Мадуро с 15 миллионов долларов до 100 миллионов долларов.