Зачем Казахстану консультации с Турцией?

По словам Есимханова, атомная промышленность представляется сегодня в качестве одного из перспективных векторов развития энергетического сектора Казахстана, способного также дать определенный импульс для наращивания научного потенциала казахских специалистов.

Казахстан заинтересован в обмене опытом с Турцией, реализующей проекты в сфере ядерной энергетики. Об этом заявил вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов на 4-м заседании министров энергетики Организации тюркских государств (ОТГ).

«В этой связи мы заинтересованы в обмене опытом со странами, реализующими проекты в этой сфере, в частности с Турцией», - подчеркнул Есимханов.

Учитывая глобальные энергетические проблемы, энергопереход и дефицит энергоресурсов, повышающих интерес к атомной энергетике, решение правительства Казахстана обменяться опытом с другими странами можно только одобрить. Тем более, что одной Турцией список этих стран не исчерпывается.

Тем не менее, обращаясь за консультациями именно к Анкаре, казахи прежде всего учитывают отношение к Организации тюркских государств, а также тот факт, что в Турции все тот же «Росатом» строит первую в стране атомную электростанцию «Аккую».

6 октября в Казахстане состоится общенациональный референдум по вопросу строительства в стране первой АЭС. Власти рассматривают нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий, в числе которых китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, французская EDF и тот же «Росатом».