Проблема центральной улицы в Баку: ни светофоров, ни пешеходок

На одной из самых перегруженных в Баку улиц - улице Юсифа Сафарова, рядом с парком Sevgi - нет пешеходных переходов. В результате живущие или работающие в этом районе люди не могут попасть домой или на службу без риска для жизни. «Ближайший к парку Sevgi пешеходный переход находится на расстоянии 750-800 метров в районе Перинатального центра, - написал в haqqin.az наш читатель Эмиль Джафарзаде. - Помогите людям без риска добраться до своих домов!» По словам читателя, работникам городского управления полиции и других структур, которые сходят на автобусной остановке у парка Sevgi, чтобы перейти дорогу в положенном месте, приходится покрыть пешком расстояние почти в 1,6 километра и потратить на это 22 минуты.

«Стоит ли после этого удивляться, что многие граждане, а зачастую и дети, перебегают улицу Юсифа Сафарова в неположенных местах, пересекая на свой страх и риск десять полос автотрассы, по которой стремительно проносятся автомобили, - констатирует читатель. - Учитывая крайне небезопасную ситуацию как для пешеходов, так и для водителей автотранспорта, прошу вашу редакцию обратиться за помощью в соответствующие инстанции, чтобы возле парка Sevgi была проложена «зебра». Хочу также отметить, что возле парка находится автобусная остановка, возле которой по определению должен быть обустроен пешеходный переход». Как убедились сотрудники редакции, на участке дороги, о котором пишет наш читатель, действительно нет ни светофоров, ни пешеходных переходов. В результате с проблемой безопасного пересечения улицы Юсифа Сафарова сталкиваются жильцы близлежащих домов, посетители мероприятий и туристы, живущие в отеле The Ritz-Carlton. С надеждой на решение данной проблемы редакция haqqin.az обратилась в Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA), которое по роду своей деятельности занимается именно этими вопросами. Как сообщил глава пресс-службы AYNA Турал Оруджев, общая ширина 12-полосной дороги между Главным управлением полиции Баку и парком Sevgi на улице Юсифа Сафарова составляет около 45 метров. В AYNA считают, что в целях обеспечения комфортного, безопасного и беспрепятственного передвижения пешеходов организовывать на этом участке одноуровневый пешеходный переход нецелесообразно.

Как сообщили haqqin.az, согласно Генеральному плану Баку и в соответствии с программой транспортной трансформации, вдоль улицы Юсифа Сафарова планируется создать пешеходные коридоры, которые соединят Центр Гейдара Алиева и Приморский национальный парк. Из чего следует, что в ближайшей перспективе пешеходного перехода на этом участке не будет. Так что пешеходам придется подождать, когда будет реализована часть Генплана Баку и реконструкция дорожной инфраструктуры дойдет до улицы Юсифа Сафарова. Комментируя по просьбе haqqin.az сложившуюся ситуацию, эксперт по транспортным вопросам Рауф Агамирзаев сказал, что городские структуры совершили большую ошибку, проложив по центру города высокоскоростную магистраль, каковой является улица Сафарова.