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Россияне хотят вывода войск из Украины

01:32 1278

Россияне все больше хотят компромисса и окончания войны с Украиной и все меньше готовы участвовать в боевых действиях. Как пишет «Новая газета», это следует из данных, полученных при телефонном опросе населения России, который провели проект «Хроники» и исследовательская группа Extreme Scan.

Из итогов опроса, которые есть в распоряжении «Новой газеты Европа», следует, что 49% россиян поддержали бы вывод войск и мирные переговоры с Украиной без достижения целей «СВО». Это максимальный показатель с начала войны, отмечают «Хроники». Еще 33% жителей России не поддержали бы такое решение, говорится в итогах исследования.

Больше половины (63%) россиян хотели бы, чтобы в ближайший год Россия и Украина заключили мирный договор со взаимными уступками. При выборе между миром и мобилизацией 49% опрошенных выбрали бы мир и только 29% — новую мобилизацию, следует из полученных данных.

Число тех, кто готов отправиться на войну в Украине по приказу Минобороны, согласно опросу, упало с 42% до 32%. Количество опрошенных, которые прямо заявили о неготовности участвовать в «СВО», выросло с 21% до 30%, отмечают исследователи.

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