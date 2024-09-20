Россияне хотят вывода войск из Украины

Россияне все больше хотят компромисса и окончания войны с Украиной и все меньше готовы участвовать в боевых действиях. Как пишет «Новая газета», это следует из данных, полученных при телефонном опросе населения России, который провели проект «Хроники» и исследовательская группа Extreme Scan.

Из итогов опроса, которые есть в распоряжении «Новой газеты Европа», следует, что 49% россиян поддержали бы вывод войск и мирные переговоры с Украиной без достижения целей «СВО». Это максимальный показатель с начала войны, отмечают «Хроники». Еще 33% жителей России не поддержали бы такое решение, говорится в итогах исследования.