Глава иранской дипломатии уже в Нью-Йорке
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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отправился в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Об этом сообщает МИД Ирана.
"В планы министра входит участие в нескольких заседаниях ООН, а также проведение двусторонних и многосторонних встреч", - уточняет Тегеран.
Что касается президента Ирана, то сам Масуд Пезешкиан отправится в Нью-Йорк в следующее воскресенье.
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