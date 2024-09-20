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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
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Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

Глава иранской дипломатии уже в Нью-Йорке

01:37 438

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отправился в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщает МИД Ирана.

"В планы министра входит участие в нескольких заседаниях ООН, а также проведение двусторонних и многосторонних встреч", - уточняет Тегеран.

Что касается президента Ирана, то сам Масуд Пезешкиан отправится в Нью-Йорк в следующее воскресенье.

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