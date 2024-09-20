Катар показал России голый ханджар
Катар передаст Вооруженным силам Украины 24 самоходных гаубицы PzH 2000 в рамках сделки с правительством Германии.
Что примечательно, все произошло буквально через несколько дней, когда глава российской дипломатии Сергей Лавров участвовал в работе саммита «Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива + Россия». Итоги которого в российском официозе были представлены как очередной грандиозный успех, а иного у Москвы по нынешним временам и не бывает, где Кремль – там победа.
Цитата: «Что касается отношений стран ССАГПЗ и РФ, то в выступлениях российского министра и его аравийских коллег была подтверждена общая заинтересованность в дальнейшем развитии и диверсификации взаимовыгодных деловых и культурно-гуманитарных связей с учетом имеющегося у стран значительного потенциала».
Российские власти неоднократно называли Катар «стратегическим» и «ключевым» партнером России на Ближнем Востоке, который, дескать, никогда не предаст.
В итоге: катарская армия передаст ВСУ половину из доступного парка немецких гаубиц (24 единицы), а взамен получит от Берлина партии новых машин. Речь идет о современных колесных гаубицах RCH 155, которые Катар получит в рамках сделки на продажу оружия общей стоимостью 100 млн евро.
Гаубицы для Украины предварительно пройдут ремонт в Германии. Программа их комплексной модернизации будет включать обновление ПО и модификации в соответствии с нуждами ВСУ, а контролировать процесс будут крупнейшие оборонные концерны ФРГ — KMW и Rheinmetall. И что примечательно – оплатит весь этот «праздник жизни» Доха.
А ведь не так давно катарский суверенный фонд (QIA) приобрел почти 20% акций «Роснефти» за $10 миллиардов, де-факто спасая российскую экономику и бюджет от кризиса, вызванного санкциями за аннексию Крыма и обвалом цен на нефть.
Более того, после заключения сделки президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы исполнительного директора QIA и члена королевской семьи Абдуллу бин Аль-Тани – «высочайше повелеть разрешил», чтобы упомянутый фонд по весьма льготной цене приобрел 25% в консорциуме «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей компании аэропорта Пулково.
Тем самым российской стороной был закрыт «незначительный инцидент» с терактом на самолете «Когалымавиа», взорванном в Египте. Дело так и осталось незавершенным, хотя с заказчиком все было ясно с самого начала - за гибелью нескольких сот российских граждан стоял Катар, у которого были все резоны создать кризис для туристической отрасли Египта, который на тот момент входил в созданную к этому моменту саудитами антикатарскую коалицию.
А заодно был предан забвению инцидент с избиением российского посла Владимира Титоренко в международном аэропорту Дохи, на которого напали катарские таможенники и пограничники. На минуточку – государственные служащие, незаконно требовавшие от него предъявить к осмотру дипломатическую почту.
Посол и двое его сопровождающих оказались верны служебному долгу в традициях Теодора Нетте и не дали катарцам совершить осмотр, вступив с ними в рукопашный бой. Смоленская площадь тогда заходилась в крике, что инцидент является «вопиющим нарушением общепризнанных норм международного права» и грозила, что произошедшее «будет иметь самые негативные последствия для российско-катарских отношений».
Но – Кремль повелел считать Катар «дружественной страной», а потому о произошедшем было велено больше не вспоминать. А в Катаре сделали соответствующие выводы.
Пока было выгодно – стремились выступать в качестве посредников в диалоге Москва - Киев. Как только выгода исчезла – показали Кремлю ханджар, местный короткий кинжал с изогнутым обоюдоострым клинком, совершенно не опасаясь последствий.
Собственно, это все, что нужно знать о российской внешней политике в отношении арабских монархий. Более того, готов назвать следующий адрес, где Кремлю «внезапно» для Москвы продемонстрируют то же самое – в Объединенных Арабских Эмиратах. Уж очень активно российские дипломаты их друзьями в последнее время называют.