Катар показал России голый ханджар

Катар передаст Вооруженным силам Украины 24 самоходных гаубицы PzH 2000 в рамках сделки с правительством Германии. Что примечательно, все произошло буквально через несколько дней, когда глава российской дипломатии Сергей Лавров участвовал в работе саммита «Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива + Россия». Итоги которого в российском официозе были представлены как очередной грандиозный успех, а иного у Москвы по нынешним временам и не бывает, где Кремль – там победа. Цитата: «Что касается отношений стран ССАГПЗ и РФ, то в выступлениях российского министра и его аравийских коллег была подтверждена общая заинтересованность в дальнейшем развитии и диверсификации взаимовыгодных деловых и культурно-гуманитарных связей с учетом имеющегося у стран значительного потенциала».

Российские власти неоднократно называли Катар «стратегическим» и «ключевым» партнером России на Ближнем Востоке, который, дескать, никогда не предаст. В итоге: катарская армия передаст ВСУ половину из доступного парка немецких гаубиц (24 единицы), а взамен получит от Берлина партии новых машин. Речь идет о современных колесных гаубицах RCH 155, которые Катар получит в рамках сделки на продажу оружия общей стоимостью 100 млн евро. Гаубицы для Украины предварительно пройдут ремонт в Германии. Программа их комплексной модернизации будет включать обновление ПО и модификации в соответствии с нуждами ВСУ, а контролировать процесс будут крупнейшие оборонные концерны ФРГ — KMW и Rheinmetall. И что примечательно – оплатит весь этот «праздник жизни» Доха. А ведь не так давно катарский суверенный фонд (QIA) приобрел почти 20% акций «Роснефти» за $10 миллиардов, де-факто спасая российскую экономику и бюджет от кризиса, вызванного санкциями за аннексию Крыма и обвалом цен на нефть.

Более того, после заключения сделки президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы исполнительного директора QIA и члена королевской семьи Абдуллу бин Аль-Тани – «высочайше повелеть разрешил», чтобы упомянутый фонд по весьма льготной цене приобрел 25% в консорциуме «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей компании аэропорта Пулково. Тем самым российской стороной был закрыт «незначительный инцидент» с терактом на самолете «Когалымавиа», взорванном в Египте. Дело так и осталось незавершенным, хотя с заказчиком все было ясно с самого начала - за гибелью нескольких сот российских граждан стоял Катар, у которого были все резоны создать кризис для туристической отрасли Египта, который на тот момент входил в созданную к этому моменту саудитами антикатарскую коалицию. А заодно был предан забвению инцидент с избиением российского посла Владимира Титоренко в международном аэропорту Дохи, на которого напали катарские таможенники и пограничники. На минуточку – государственные служащие, незаконно требовавшие от него предъявить к осмотру дипломатическую почту.