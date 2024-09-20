58 любовников завели китайскую чиновницу в тюрьму
Про гарем 52-летней Чжун Ян стало известно после того, как раскрыли её тайную бухгалтерию. «Красивый губернатор» и замсекретаря компартии Китая получила около 8,5 миллионов долларов, пропихивая нужные компании на госконтракты.
Незамужняя Ян устраивала личную жизнь с подчинёнными, проводя с ними время под видом командировок и деловых встреч. Некоторые соглашались на отношения из-за выгоды, другие из-за страха перед её авторитетом.
Суд приговорил китаянку к 13 годам тюремного заключения и штрафу в размере одного миллиона юаней ($140 тысяч) за неправомерные действия, включая получение взяток на сумму около 60 миллионов юаней ($8,5 млн).