Раненый иранский посол возвращается

Посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, пострадавший при взрыве пейджера в Ливане, скоро сможет вернуться к штатной работе.

"Выполнив небольшую операцию на глазу господина Амани, представители медицинской бригады подчеркнули, что острой проблемы нет и что после ряда процедур и короткого периода восстановления посол Амани будет здоров и вернется на свое рабочее место", – говорится в сообщении на странице посольства Ирана в Ливане в соцсети Х (бывший Твиттер).

В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации.