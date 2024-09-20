Иранские войска вступили в бой с курдскими террористами. Убит сам командир
Командир отряда курдской террористической группировки "Комала" (связанной с террористической РКК) Рибвар Каримиан был убит в ходе попытки пересечения границы Ирана. Об этом сообщает IRNA.
Отряд террористической группировки "Комала" вступил в столкновение с иранскими пограничниками. Пограничникам удалось нейтрализовать нападавших.
После ожесточенной перестрелки выяснилось, что пограничникам удалось убить одного из старших командиров террористической группировки "Комала" Рибвара Каримиана. Ряд других членов этой группировки с большими потерями покинули этот район, оставив большое количество вооружения.