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Украина уничтожила второй крупнейший склад боеприпасов в России

новость дополнена
09:25 2468

В ночь на 21 сентября подвергся атаке Тихорецкий район на Кубани. По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, «два беспилотника подавлены силами ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация». На месте работают пожарные расчеты.

«Сейчас в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернут пункт временного размещения. Пожарные расчеты и специальные службы работают на месте происшествия», — написал Кондратьев.

По информации очевидцев, атаке подверглись воинская часть и склад боеприпасов.

Тем временем Минобороны РФ заявляет, что в ночь на 21 сентября дежурные средства ПВО сбили над российской территорией 101 украинский беспилотник. Больше всего дронов было уничтожено в небе над Брянской областью — 53. Еще 18 уничтожили в Краснодарском крае, 16 — над акваторией Азовского моря, пять — в Калужской области, по три в Тверской и Белгородской, еще по одному — в Смоленской, Курской областях и в Крыму.

Напомним, несколько дней назад в результате атаки украинских дронов на военный объект на территории Тверской области под городом Торопцом был уничтожен крупный склад боеприпасов. Взрывы были такой силы, что мониторинговые службы зафиксировали около 20 землетрясений, самое мощное из которых достигло 2,8 балла, сообщали СМИ. Детонация продолжалась всю ночь 18 сентября, временно были эвакуированы жители ближайших к месту ЧП деревень. По официальным данным, пострадали 17 человек, 13 человек госпитализированы. О погибших не сообщалось. По данным источников Украинской службы «Радио Свобода» в СБУ, на складе в Торопце в числе прочего хранились ракеты для комплексов «Искандер» и «Точка-У», а также КАБ (корректируемые авиационные бомбы) и артиллерийские снаряды. 

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