Маску пригрозили санкциями

Комиссия по ценным бумагам США просит суд пригрозить американскому миллиардеру Илону Маску санкциями за неявку на слушания о покупке им Twitter (соцсеть X). Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на судебные документы.

«Комиссия полагает, что Маск нарушил судебный приказ, который указывал, что для переноса даты слушаний нужно письменное согласие комиссии», - говорится в сообщении.

Слушания были назначены на 10 сентября, адвокаты предпринимателя за несколько часов до них предупредили комиссию, что Маск не явится, поскольку ему необходимо быть на запуске аппарата его компании SpaceX. Комиссия настаивает, что о запуске надо было предупредить заблаговременно.

По информации телеканала, теперь комиссия требует, чтобы суд наложил на Маска «значимые обязательства», которые бы привели к его явке на слушания, которые пройдут в октябре.