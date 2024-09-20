USD 1.7000
EUR 1.8981
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди
Новость дня
Заявления Ильхама Алиева в Ханкенди

США отправят Украине бомбы для F-16

Politico
09:41 560

Администрация США рассматривает возможность предоставить Украине в новом пакете военной помощи боеприпасы  JSOW (Joint Standoff Weapon) для применения с истребителей F-16. Об этом сообщила газета Politico.

JSOW — тактическая планирующая управляемая авиационная бомба, предназначенная для поражения стационарных и подвижных целей за пределами зон ПВО. Разработана подразделением Defense Systems & Electronics американской компании Texas Instruments. JSOW способны поражать цели на расстоянии более 110 км, отмечает издание.

По словам ее источников, эти боеприпасы могут войти в пакет военной помощи Киеву на $375 млн. Вашингтон, как ожидается, объявит о его предоставлении 23 сентября.

Издание уточняет, что данный пакет военной помощи еще окончательно не сформирован. В него, как ожидается, войдут патрульные катера, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и другие вооружения, сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на источники.

Катар показал России голый ханджар
Катар показал России голый ханджар горячая тема
01:50 7462
Армении помогают, а в Турции срывают
Армении помогают, а в Турции срывают иди пойми их
00:11 5963
Россия пообещала быть «всегда рядом с союзной Арменией»
Россия пообещала быть «всегда рядом с союзной Арменией»
09:54 842
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы»
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы» фото и видео; обновлено 02:08
02:08 8188
США испытали ракету, способную долететь до России!
США испытали ракету, способную долететь до России! главное на этот час
00:42 4882
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе наш комментарий
20 сентября 2024, 23:38 5059
Проблема центральной улицы в Баку: ни светофоров, ни пешеходок
Проблема центральной улицы в Баку: ни светофоров, ни пешеходок
01:23 4868
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа... все еще актуально
20 сентября 2024, 14:32 8709
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
20 сентября 2024, 19:41 10263
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно фото, все еще актуально
20 сентября 2024, 16:31 6839
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
20 сентября 2024, 19:05 4959

ЭТО ВАЖНО

Катар показал России голый ханджар
Катар показал России голый ханджар горячая тема
01:50 7462
Армении помогают, а в Турции срывают
Армении помогают, а в Турции срывают иди пойми их
00:11 5963
Россия пообещала быть «всегда рядом с союзной Арменией»
Россия пообещала быть «всегда рядом с союзной Арменией»
09:54 842
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы»
Армия Израиля: в Бейруте уничтожена военная элита «Хезболлы» фото и видео; обновлено 02:08
02:08 8188
США испытали ракету, способную долететь до России!
США испытали ракету, способную долететь до России! главное на этот час
00:42 4882
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе
Украина заговорила об азербайджанском газе… И «цена упала» в Евросоюзе наш комментарий
20 сентября 2024, 23:38 5059
Проблема центральной улицы в Баку: ни светофоров, ни пешеходок
Проблема центральной улицы в Баку: ни светофоров, ни пешеходок
01:23 4868
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа...
Ужасы детдома в Баку: Рамала били, Эльвин наносил увечья, Илаха сбросила детей со второго этажа... все еще актуально
20 сентября 2024, 14:32 8709
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
Алиев: Под Азербайджан заложили бомбу замедленного действия
20 сентября 2024, 19:41 10263
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно
Историческое лицо Баку продолжает стираться: чиновникам все равно фото, все еще актуально
20 сентября 2024, 16:31 6839
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
Алиев: В некоторых странах Запада семейные ценности обрели уродливую форму
20 сентября 2024, 19:05 4959
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться