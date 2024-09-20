США отправят Украине бомбы для F-16

Администрация США рассматривает возможность предоставить Украине в новом пакете военной помощи боеприпасы JSOW (Joint Standoff Weapon) для применения с истребителей F-16. Об этом сообщила газета Politico.

JSOW — тактическая планирующая управляемая авиационная бомба, предназначенная для поражения стационарных и подвижных целей за пределами зон ПВО. Разработана подразделением Defense Systems & Electronics американской компании Texas Instruments. JSOW способны поражать цели на расстоянии более 110 км, отмечает издание.

По словам ее источников, эти боеприпасы могут войти в пакет военной помощи Киеву на $375 млн. Вашингтон, как ожидается, объявит о его предоставлении 23 сентября.

Издание уточняет, что данный пакет военной помощи еще окончательно не сформирован. В него, как ожидается, войдут патрульные катера, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и другие вооружения, сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на источники.