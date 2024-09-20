Россия пообещала быть «всегда рядом с союзной Арменией»

Россия «была, есть и будет всегда рядом с союзной Арменией и ее братским народом», говорится в поздравительном послании посольства России в Ереване по случаю Дня независимости Армении.

«Российская Федерация была, есть и будет всегда рядом с союзной Арменией и ее братским народом, как завещано нам общей героической историей. Убеждены, что дальнейшее развитие союзнического взаимодействия и многогранного сотрудничества России и Армении отвечает чаяниям и интересам народов наших стран», - говорится в послании.

21 сентября Армения отмечает День независимости.